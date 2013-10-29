توصیه مفتی سعودی به جوانان عربستان برای نرفتن به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شیخ عبدالعزیز آل الشیخ مفتی اعظم عربستان سعودی در اقدامی فریبکارانه جوانان این کشور را تشویق کرد که به جنگ در سوریه نروند. وی خطاب به سعودی هایی که برای جنگیدن در کنار تروریستها در سوریه به این کشور سفر می کنند گفت: این مسئله اشتباه است و واجب عینی نیست.

اظهارات مفتی عربستان با سخنرانی در مسجد تحت عنوان "انحراف جوانان، دلایل و راه حل ها" مطرح شد. سخنان وی در حالی مطرح می شود که وهابیون سعودی پیش از این بارها با صدور فتواهای تکفیری مردم را به جنگ با نظام بشار اسد تشویق می کردند و صدور چنین فتواهایی به کشتار بیشتر مردم در سوریه و نفوذ تروریست ها و افراد مسلح به سوریه تحت عنوان گروه های جهادی منجر شده است.

عربستان سعودی علاوه بر صدور چنین فتواهایی، افراد مسلح در سوریه را مورد حمایت مالی و تسلیحاتی قرار می دهد.