خوشنویسان ممتاز قزوین بخشهایی از نهج البلاغه را تحریر کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب تعدادی از هنرمندان خوشنویس استان قزوین که دارای مدارک فوق ممتاز و استادی هستند با حضور در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به صورت زنده نگارش بخشهایی از نهج الابلاغه را آغاز کردند.

مهرزاد محصص مستشاری در مراسم تحریر هنری این آثار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به مناسبت عید سعید غدیر خم و عید ولایت انجمن خوشنویسان استان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان طرح تحریر بخشهایی از نهج البلاغه را به صورت زنده آغاز کرده است.



وی افزود: در استان قزوین 26 خوشنویس فوق ممتاز و استاد حضور دارند که با مشارکت 22 نفر در این کار معنوی شاهد استقبال بسیار خوب هنرمندان شاخص قزوین از این طرح هستیم.

محصص بیان کرد: تحریر این آثار امشب به پایان خواهد رسید و پس از نگارش و تحریر خطوط این آثار تهذیب شده و در نمایشگاه خوشنویسی ارائه خواهد شد و در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.



فعالیت 150 خوشنویس در استان قزوین



رئیس انجمن خوشنویسان استان قزوین تصریح کرد: در حال حاضر 150 هنرمند خوشنویس در انجمن خوشنویسی استان عضو هستند و فعالیت می کنند که 26 تن از آنها از افراد فوق ممتاز و استاد محسوب می شوند.

وی از قزوین به عنوان پایتخت خوشنویسی ایران نام برد و اظهارداشت: برای حفظ این جایگاه ارزشمند تلاش می کنیم با برپایی همایش و نمایشگاههای تخصصی به ارتقاء سطح هنر خط در استان کمک کنیم.



محصص مستشاری بیان کرد: در سال جاری چهار نمایشگاه تخصصی در سطح بالا در هفته قزوین برگزار شد که نمایشگاه آیات قرآنی، بزرگداشت سومین سالگرد درگذشت استاد محصص در فرهنگسرای بانو، همایش بزرگ خوشنویسی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و انجمنن خوشنویسان برگزار شد که مورد توجه و اسقبال عموم قرار گرفت.

این استاد خوشنویس بیان کرد: در انجمنن خوشنویسی استان قزوین 12 کمیته فعال شده که کمیته های آموزش، پژوهش، فرهنگی، جشنواره ها، سلامت از جمله آنهاست که برای هریک وظایف خاصی تعریف شده است.



طراحی مجله الکترونیک خوشنویسی



وی از طراحی مجله علمی، فرهنگی، پژوهشی ویژه خوشنویسان استان هم خبرداد و اظهارداشت: این مجله به صورت الکترونیکی در اختیار علاقمندان این هنر قرار خواهد گرفت.

مستشاری گفت: در آینده نزدیک با حمایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان طرح جامع خوشنویسی استان را اجرایی می کنیم که این کار در دست طراحی است که در آن تمامی مسائل آموزشی، پژوهشی، نمایشگاهی، ارتباط با مراکز علمی، مدارس پیش بنی شده که این کار موجب توسعه هنر خوشنویسی در میان مردم می شود.



وی افزود: تلاش می کنیم با اقدامات انجام شده خط تحریر را به عنوان آموزش ضمن خدمت در استان الزامی کنیم تا به ارتقاء هنر خوشنویسی در پایتخت خوشنویسی ایران منجر شود.