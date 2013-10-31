منحنی های نمایشگاه صریر سخن به ایستگاه پایانی رسید/ خوشنویسی در استان مرکزی زنده است

به گزارش خبرنگار مهر شامگاه چهارشنبه اختتامیه نمایشگاه شعر و خط " صریر سخن" با حضور پیشکسوتان عرصه شعر ، خط و موسیقی عضو انجمن ادبی نورِ شهر اراک در فرهنگسرای آئینه اراک برگزار شد.

مسئول برگزاری نمایشگاه در حاشیه اختتامیه نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه به بهانه چاپ کتاب "صریر سخن" و با هدف معرفی اعضای فعال انجمن ادبی نور برگزار شده است.

محمدحسین کریمی نورعینی افزود: صریر سخن تداعی کننده دو موضوع است یکی خوشنویسی و دیگری شعر زیرا صریر یعنی صدای قلم و منظور از سخن هم همان شعر است.

معرفی قدمای هنر و ادب استان مرکزی به خط خوش

وی با بیان اینکه در کتاب صریر سخن تعدادی از شاعران، خطاطان و اهالی موسیقی قدیمی اراک معرفی شده اند گفت: این کتاب در 750 صفحه به بخش هایی از زندگی نامه 18 شاعر، پنج هنرمند موسیقی و سه خوشنویس پرداخته است.

کریمی نور عینی ادامه داد: در این نمایشگاه چکیده ای از کتاب آورده شده که هر یک از زندگی نامه های داخل کتاب در قالب یک قاب آمده که خط هر یک از قاب ها به عهده یک از خطاطان بوده است و در کنار هر زندگی یک غزل از شاعران کتاب گذاشته شده است.

خطاط و شاعر پیشکسوت اراکی گفت: انجمن ادبی نور از سال 80 تاسیس شده و تاکنون شاعران بسیاری را گرد هم آورده که نمایشگاه و کتاب صریر سخن بهانه ای کوچک برای زنده نگه داشتن یادشان است.

خطی برای یادمان

وی با بیان اینکه در سال های گذشته کتاب " کِلک و کلام" نیز با همین منظور چاپ شد، اظهار کرد: در این سال ها برخی از اعضا از دنیا رفتند و برخی نیز اعضای جدید هستند که کتاب جدید می تواند یادمانی برای آن ها باشد.

کریمی نورعینی افزود: کتاب صریر سخن با انشا مرحوم استاد حسن واشقانی و با خط بنده تدوین و تهیه شده است.

در این مراسم اعضای انجمن شعر خواندند و موسیقی نواختند و حرمت موهای سپیدی که هر تارش تجربه ای گرانبها با خود دارد، را گرامی داشتند.

در نمایشگاه صریر سخن هر تابلو ، سخنی است که با صریرِ قلم بر دل کاغذ جان گرفته است و یادمان هنرمندان شاعری چون آیت باقری، سیدحسن بطحایی، محمدتقی افتخار، امیر حمزه صابری، محمدحسین کریمی (رها)، ولی الله شیخی مهرآبادی، محمد زادحسین گنجی( چاوک)، محسن جعفری(مشعل)، علی اکبر شوقی( چکاوک)، کمال الدین همایون فراهانی، مرحوم حسن واشقانی ( سهیل)، احمد کشمیری (دلبسته)، محسن محلاتی، سها گلچین، خدادا نورائی، سید مهدی میرمحمدی ( پژواک)، مرحوم غلامعلی صاحب الزمانی و مرحوم فرهنگ مهاجر، هنرمندان خوشنویس چون محمدحسین کریمی نورعینی، براتعلی چگینی و هنرمندان موسیقی چون احمد خدابخشی، سعید باعزم، غلامعلی میقانی، رضا ربیعی و حسن نهرمیانی است.

صدای قلم استاد محمد حسین نورعینی زینت بخش این محفل است. صریری که آیات الهی را کتابت می کند، استاد آخرین آیه از جزء هفت قرآن را خوشنویسی می کند.

سابقه بلند خوشنویسی در استان مرکزی

خوشنویسی از هنرهای بومی و دیرین استان مرکزی است و در تاریخ خود استادان و مشاهیر زیادی را جای داده است.

بی دلیل نخواهد بود اگر در دنیای خوشنویسی استان مرکزی اولین کسی که به سراغش می رویم استاد فتحعلی واشقانی باشد، استاد مسلم خوشنویسی ایران زمین که از خطه فراهان استان مرکزی برخاست و خوشنویسی ایران را متحول کرد.

وی زاده 1309 فراهان است و پس از یک عمر تلاش در این هنر سال گذشته درگذشت، استادی که راهش در استان مرکزی به خصوص اراک ادامه دارد.

بنیانگذار انجمن خوشنویسی ایران

استاد واشقانی فتحعلی واشقانی طی سال‌ها در کنار اساتید دیگر جزو هیأت داوران انجمن خوشنویسان ایران در زمینه خط نستعلیق بوده‌است. وی همچنین به عنوان مربی و معلم خط نستعلیق در کلاس‌های انجمن خوشنویسان ایران از سال ۱۳۴۶ نیز فعالیت کرده‌است و از بنیانگذاران انجمن خوشنویسان استان مرکزی است که از بدو تأسیس تا کنون، این همکاری ادامه داشته‌است.

استاد واشقانی خوشنویس صاحب‌نام معاصر در خط نستعلیق و اولین مدرس انجمن خوشنویسان ایران است که استاد محمود فرشچیان از نمایشگاه وی دیدن کرد.



وی شاگرد استادان سیدحسین میرخانی و سیدحسن میرخانی است. به یاد او امروزه خیابانی در شهر فرمهین به نام استاد واشقانی نامگذاری شده است و البته شاگردان زیادی در اراک تربیت کرد.

خوشنویسی در استان مرکزی زنده است

اکنون نیز قریب بیش از یک هزار نفر در استان مرکزی خوشنویسی را در سطح بالا و استادی انجام می دهند و راه هنرمندانی چون واشقانی را ادامه می دهند و خوشنویسی در استان زنده است.