علوی های ترکیه در استانبول تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "تودی زمان"، هزاران نفر از علویان ترکیه امروز در استانبول با برگزاری تظاهرات، به رفتار غیرمنصفانه مقامات ترکیه با این اقلیت مذهبی در این کشور اعتراض کردند.

شعار معترضان در این تظاهرات، داشتن حقوق شهروندی برابر بود.

در این تجمع اعتراضی شما زیادی از فعالان سیاسی، سازمان های علوی و اتحادیه های تجاری و کارگری حضور داشتند.

این حرکت اعتراضی در حالی انجام شده است که یک ماه از ارائه بسته دموکراسی توسط دولت ترکیه می گذرد بسته ای که در آن نسبت به اصلاح حقوق علویان اقدامی نشده است و دولت وعده داده است که به زودی در این خصوص بسته ای را ارائه خواهد کرد.