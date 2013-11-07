رکورد کاهش مصرف نسوز در ناحيه فولادسازي و نورد پيوسته سبا

به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس تعميرات نسوز ناحيه فولادسازي و نورد پيوسته سبا در خصوص دلايل کاهش مصرف نسوز در اين ناحيه افزود: افزايش عمر لايه کاري پاتيل به بالاي 100 ذوب، استفاده از جرم هاي مونوليتيک ريختني در لايه هاي ايمني پاتيل، لايه کاري تانديش و توجه و حساسيت بر استفاده صحيح از موادنسوز از مهمترين دلايل رسيدن به اين رکورد محسوب مي شود.

وی از همکاري موثر و پيگيري هاي مديريت و واحدهاي توليد و تعميرات ناحيه سبا، و توجه بيش از پيش اين واحدها به مقوله نسوز سخن گفت و افزود: با ادامه روند کاهش مصارف نسوز شاهد ثبت رکوردهاي جديدتري باشيم.

ثبت رکورد جديد ماهيانه مصرف نسوز در فولاد مبارکه

ايرج مختارپور نیز از ثبت رکورد کاهش ماهيانه مصرف نسوز در کوره هاي قوس الکتريکي ناحيه فولاد سازي خبرداد و گفت: با تلاش کارکنان در مهرماه 1392 مصرف نسوز به 56/3 کيلوگرم برتن فولاد مذاب رسيد و اين در حاليست که مصرف نسوز کوره هاي قوس الکتريکي در سال 1391 معادل 25/4 کيلوگرم برتن فولاد مذاب بوده است.

رئيس تعميرات نسوز دستيابي به اين رکورد را حاصل بهبود کيفيت هاي نسوز، نحوه انجام تعميرات گرم؛ اصلاح روشها و دستورالعمل هاي کاري، بهبود فرايند توليد و افزايش بازرسي ها بيان داشت و افزود: اين کاهش مصرف بيانگر کنترل مداوم پروسه توليد و افزايش بهره وري و کارکرد با راندمان بالاي کارکنان نسوز، توليد و تعميرات کوره هاي قوس الکتريکي است.

وی اظهار داشت: به منظور تثبيت و بهبود شرايط موجود مصرف نسوز در طول يکسال گذشته مديريت و رؤساي واحدهاي توليد فولاد، مرکز نسوز و دفاتر فني با برگزاري جلسات متوالي همواره پيگير کاهش مصارف بوده اند.

مختارپور در پايان اين رکورد را در راستاي رسيدن به اهداف شرکت براي کاهش هزينه ها و انرژي موردنظر مديريت عامل و معاونت بهره برداري دانست.

