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۱۶ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۱۹

گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو؛

ظریف از راه حل واقع بینانه و سیاسی در سوریه استقبال کرد

ظریف از راه حل واقع بینانه و سیاسی در سوریه استقبال کرد

وزیر امور خارجه کشورمان برای حل بحران سوریه از طریق گفتگوهای سیاسی سوری- سوری، از اقدامات و تلاشهای اخضر ابراهیمی در مسیر حل بحران تشکر و از اینکه جامعه جهانی برای برون رفت از وضعیت موجود در سوریه به دنبال راه حل واقع بینانه و سیاسی است، استقبال کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو،  محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان صبح روز پنجشنبه و پیش از آغاز نشست دوم ژنو بین جمهوری اسلامی ایران و 3+3 با اخضر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه دیدار و آخرین تحولات سوریه را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

ظریف در این دیدار با تاکید مجدد بر دیدگاه اصولی جمهوری اسلامی ایران برای حل بحران سوریه از طریق گفتگوهای سیاسی سوری- سوری، از اقدامات و تلاشهای اخضر ابراهیمی در مسیر حل بحران تشکر و از اینکه جامعه جهانی برای برون رفت از وضعیت موجود در سوریه به دنبال راه حل واقع بینانه و سیاسی می باشد، استقبال کرد.

ظریف همچنین در این دیدار از تلاشهای انجام شده در خصوص اقدامات انسان دوستانه و ارسال کمکهای ضروری به مردم سوریه نیز استقبال کرد.

اخضر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل در امور سوریه نیز در این دیدار تلاشهای خود در هفته های اخیر در خصوص حل سیاسی بحران سوریه را تشریح کرد.

کد مطلب 2171307

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