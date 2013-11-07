عراقچی:ایران و امریکا ملاقات دوجانبه خواهند داشت / تلاش برای رسیدن به متن واحد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، سید عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران با 1+5 در پایان دور اول مذاکرات در ژنو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تصمیم گرفتیم در مورد نحوه کار در ژنو و ادامه مذاکرات نشست صبح ظرف 48 ساعت آینده وارد محتوا شویم هم درباره هدف مشترک و هم گام اول و آخر و اقداماتی که هر دو طرف باید در گام اول انجام دهند.
وی تاکید کرد: همچنین تصمیم گرفتیم جلسات را به جلسات کوچک تر تقسیم کنیم.
معاون وزیر خارجه خاطر نشان کرد: گفت: مقرر شد مذاکرات را از 2 بعد از ظهر دو جانبه و بعد از آن ظریف و اشتون ساعت 6 همراه با جمع معدودی از کارشناسان دو طرف نتایج را شامل هم مباحث کارشناسی وین هم دو جانبه هاجمع بندی کنند.
معاون وزیر خارجه گفت : دیدارهای دو جانبه در راستای مذاکرات اصلی است چراکه هر چه جلوتر می رویم مباحث ریزتر می شود و جمع کار سخت تر است.
عراقچی در پاسخ به سئوالی اظهار داشت: از ساعت 2 که مذاکرات دو جانبه آغاز می شود این مذاکرات در چارچوب دستور کار اجلاس خواهد بود . مذاکرات اصلی را به میز مذاکره کوچک تر تقسیم کردیم . نتیجه مذاکره نیز در ساعت 6 با حضور اشتون و ظریف اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: ترجیح می دهیم در جمع های کوچک تر مذاکرات را انجام دهیم و فکر می کنیم به این شکل رسیدن به نتیجه آسان تر خواهد بود.
وی افزود: امیدواریم در جلسه شب بتونیم به یک متن مورد توافق برسیم.
عراقچی گفت: هدف ما این است که توافق نامه بین دو طرف صادر شود.
معاون وزیر خارجه تاکید کرد: اینکه آیا ظرف 48 ساعت آینده به این توافق می رسیم زود است، نه می توانم بگویم خوشبین و نه بدبین هستیم.
وی ادامه داد: از اینکه فضای موجود عملیاتی است مثبت می دانیم این که در طول مذاکرات بتوانیم به متن واحد برسیم هنوز زود است قضاوت کنیم ایران کاملا جدی است.
وی تصریح کرد: به این ترتیب مذاکره در هر مرحله ای جمع بندی می شود و بعد ادامه می یابد . یک جمع بندی امروز می شود و یک جمع یندی نیز فردا خواهد شد.
عراقچی خاطر نشان کرد: مذاکرات پیچیده ای روی میز است و به همین دلیل احتیاج داریم که مذاکرات را مرحله به مرحله انجام دهیم و به مرحله بعدی برویم.
عراقچی گفت: همانطور که در ژنو اول با طرح مشخص آمدیم در این جلسه هم پیشنهاداتی داریم.
وی افزود: زود هست که بگوییم می توانیم دیدگاه ها را نردیک کنیم و اینکه آیا فضای مثبت فعلی می تواند دیدگاه ها را نزدیک کند زود است.
عراقچی گفت: به احتمال زیاد نشست بعدی هم در ژنو خواهد بود.
وی در پاسخ به سئوالی درباره مذاکرات دو جانبه گفت: ما 4 جلسه خواهیم داشت یک جلسه بین ایران و کشورهای اروپایی و سه جلسه دیگر به صورت مجزا با چین ، روسیه و آمریکا خواهیم داشت.
معاون وزیر خارجه در مورد جلسه جمع بندی اظهار داشت: در جلسه جمع بندی آقای ظریف و معاونین و خانم اشتون و معاونین حضور دارند .
وی در پاسخ به این سئوال که بر سر چه چیزهایی بین ایران و 1+5 اختلاف وجود دارد، گفت:هدف گام اول همین است که به جای اینکه در مورد موضوعاتی که نمی توان در مورد به هم نردیک شویم صحبت کنیم در خصوص موضوعاتی که می توان نزدیک شد صحبت کنیم .
عراقچی در پاسخ به این سئوال که در مورد جلسات بعد از ظهر تردید دارید، گفت: من فقط می گویم زود هست که قضاوت کنیم . هم ما گفته ایم چه ایده هایی داریم و هم طرف مقابل این مسئله را مطرح کردند. امیدواریم بتوانیم در خصوص اقداماتی که دو طرف باید انجام دهند به نتیجه برسیم. ما در مسیر درست قرار داریم .این کار آسانی نیست . مسیر درست سخت و طولانی است . نگاه های دو طرف در یک مسیر مشترک هستند اما دیدگاه ها باید به هم نزدیک شوند.
وی درباره اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حذف محدود تحریم ها در صورتی که مطمئن شوند ایران گام های مشخصی را خواهد داشت ، گفت: هر دو طرف باید به مجموعه اقدامات اعتماد ساز برسند. اقدامات اعتمادساز از نظر ما بحث به رسمیت شناختن حقوق ما و لغو تحریم هاست . به همان میزانی که طرف مقابل آمادگی داشته باشد در این زمینه احترام به حقوق مردم ایران و لغو تحریم ها گام بردارد به همان اندازه نیز ما اعتماد سازی می کنیم . به همین دلیل گام ها باید متعادل باشد و هیچ طرفی نباید انتظار بیش از یک گام متعادل را داشته باشد.
عراقچی در پاسخ به سئوال دیگری در این باره که بالاخره قرار است چه کسی گام اول را بردارد، آیا ایران گام اول را بر می دارد، اظهار داشت: قرار است هر دو طرف گام اول را به صورت مشترک و همزمان بر می دارند. هیچ کسی قرار نیست گام اول را بردارد، همه اقدامات به صورت همزمان خواهد بود.
وی در پاسخ به این سئوال که منطورتان از قرار است این است که توافق شده ؟، اظهار داشت: توافق روی کلیات شده است. این اصل و چارچوبی است که توافق کردیم که گام هایی خواهیم داشت که به صورت همزمان برداشته می شود.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا مذاکرات امروز به پایان می رسد ، اظهار داشت: مذاکرات قطعا فردا ادامه دارد.
عراقچی تصریح کرد: مذاکره در هر مر حله ای جمع بندی می شود و بعد ادامه خواهد داشت . امروز بعد از ظهر جمع بندی می شود. فردا مذاکرات ادامه دارد و در باره همه موضوعات پیچیده رسیدن به توافق کار آسانی نیست.
معاون وزیر امور خارجه در باره ارزیابی کلی خود گفت: اختلافات بین دو طرف زیاد است نزدیک کردن اینها کار آسانی نیست و هنوز برای ارزیابی زود است .ازاین جهت که هر دو طرف جدی هستند که به توافق برسند ما در موقعیت خوب و مثبتی قرار داریم و لی اینکه این دیدگاه چقدر و با چه سرعتی به هم نزدیک می شوند را باید در عمل ببینیم.
وی در پاسخ به سئوالی در این باره که مذاکرات آتی در ژنو خواهد بود ، گفت: هنوز قطعی نشده ولی سهل الوصولترین مجل برای مذاکره ژنو است . قرار ما برای مذاکرات اماکن سازمان ملل بوده است که یا نیویورک و یا ژنو می شودو یا وین ولی ژنو مناسب تر است.
عراقچی در این باره که تهران ابتکار عمل را در دست گرفته است و اینکه آیا آنها پیشنهادی نداشته اند، گفت: قطعا ایران ابتکار عمل را به دست دارد و اکنون پیشنهادات جزئی مطرح می شودکه درباره اقداماتی است که دو طرف بایدانجام دهند و در جلسه امروز و فردا بحث می شود. هر دو طرف پیشنهاداتی را مطرح می کنند.
وی در باره زمان ژنو 3 گفت: باید دید که ظرف امروز و فردا چقدر پیشرفت میی کنیم و دو طرف به چه جمع بندی می رسند . فردا در این خصوص بهتر می توان تصمیم گرفت.
عراقچی در پاسخ به سئوال دیگری تاکید کرد : در ژنو قبلی ایران طرح خود را ارائه کرد که شامل سه مقوله اساسی بود، هدف مشترک ، گام اول و گام آخر و این چارچوب در جلسه گذشته مورد توافق قرار گرفت و در این جلسه نیز همه اعضای 1+5 تأکید کردند که این چارچوب را قبول دارند و فکر می کنند باید بر اساس همین چارچوب جلو رفت.
وی ادامه داد: در فاصله ژنو مهر ماه تا ژنو آبان ماه یک جلسه کارشناسی در وین برگزار شد که اعضا اتفاق نظر داشتند که جلسه کارشناسی وین بسیار روشنگر و مفید بوده و جزئیات بحث ها را بسیار بیشتر از گذشته روشن کرده است .
وی در پایان بار دیگر تاکید کرد: ما توافق کردیم که باید ظرف48 ساعت آینده وارد محتوا شویم و بتوانیم پیشرفت هایی در هر سه مقوله ای که در دستور کار ما قرار دارد هم هدف مشترک ، هم مشخصات گام آخر و اقداماتی که دو طرف باید در گام اول بردارند. از نظر ما هر سه مقوله بسیار حائز اهمیت است. گام اول بسیار مهم است و ما را وارد فضای جدید همکاری می کند و گام آخر هم روشن می کند که وضعیت نهایی چگونه است و هدف مشترک هم لازم است ببینیم مسیر ما چیست و باید به چه هدفی دست یابیم. این چارچوب مورد توافق است و در این جلسه نیز مورد تأکید قرار گرفت.
نظر شما