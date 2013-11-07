عراقچی:ایران و امریکا ملاقات دوجانبه خواهند داشت / تلاش برای رسیدن به متن واحد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، سید عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران با 1+5 در پایان دور اول مذاکرات در ژنو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تصمیم گرفتیم در مورد نحوه کار در ژنو و ادامه مذاکرات نشست صبح ظرف 48 ساعت آینده وارد محتوا شویم هم درباره هدف مشترک و هم گام اول و آخر و اقداماتی که هر دو طرف باید در گام اول انجام دهند.

وی تاکید کرد: همچنین تصمیم گرفتیم جلسات را به جلسات کوچک تر تقسیم کنیم.

معاون وزیر خارجه خاطر نشان کرد: گفت: مقرر شد مذاکرات را از 2 بعد از ظهر دو جانبه و بعد از آن ظریف و اشتون ساعت 6 همراه با جمع معدودی از کارشناسان دو طرف نتایج را شامل هم مباحث کارشناسی وین هم دو جانبه هاجمع بندی کنند.

معاون وزیر خارجه گفت : دیدارهای دو جانبه در راستای مذاکرات اصلی است چراکه هر چه جلوتر می رویم مباحث ریزتر می شود و جمع کار سخت تر است.

عراقچی در پاسخ به سئوالی اظهار داشت: از ساعت 2 که مذاکرات دو جانبه آغاز می شود این مذاکرات در چارچوب دستور کار اجلاس خواهد بود . مذاکرات اصلی را به میز مذاکره کوچک تر تقسیم کردیم . نتیجه مذاکره نیز در ساعت 6 با حضور اشتون و ظریف اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: ترجیح می دهیم در جمع های کوچک تر مذاکرات را انجام دهیم و فکر می کنیم به این شکل رسیدن به نتیجه آسان تر خواهد بود.

وی افزود: امیدواریم در جلسه شب بتونیم به یک متن مورد توافق برسیم.

عراقچی گفت: هدف ما این است که توافق نامه بین دو طرف صادر شود.

معاون وزیر خارجه تاکید کرد: اینکه آیا ظرف 48 ساعت آینده به این توافق می رسیم زود است، نه می توانم بگویم خوشبین و نه بدبین هستیم.

وی ادامه داد: از اینکه فضای موجود عملیاتی است مثبت می دانیم این که در طول مذاکرات بتوانیم به متن واحد برسیم هنوز زود است قضاوت کنیم ایران کاملا جدی است.

وی تصریح کرد: به این ترتیب مذاکره در هر مرحله ای جمع بندی می شود و بعد ادامه می یابد . یک جمع بندی امروز می شود و یک جمع یندی نیز فردا خواهد شد.

عراقچی خاطر نشان کرد: مذاکرات پیچیده ای روی میز است و به همین دلیل احتیاج داریم که مذاکرات را مرحله به مرحله انجام دهیم و به مرحله بعدی برویم.

عراقچی گفت: همانطور که در ژنو اول با طرح مشخص آمدیم در این جلسه هم پیشنهاداتی داریم.

وی افزود: زود هست که بگوییم می توانیم دیدگاه ها را نردیک کنیم و اینکه آیا فضای مثبت فعلی می تواند دیدگاه ها را نزدیک کند زود است.

عراقچی گفت: به احتمال زیاد نشست بعدی هم در ژنو خواهد بود.

وی در پاسخ به سئوالی درباره مذاکرات دو جانبه گفت: ما 4 جلسه خواهیم داشت یک جلسه بین ایران و کشورهای اروپایی و سه جلسه دیگر به صورت مجزا با چین ، روسیه و آمریکا خواهیم داشت.

معاون وزیر خارجه در مورد جلسه جمع بندی اظهار داشت: در جلسه جمع بندی آقای ظریف و معاونین و خانم اشتون و معاونین حضور دارند .