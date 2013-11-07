رایزنی ایران و 1+5 برای تدوین سند هسته ای/ مذاکره با امریکا درباره رفع تحریم ها

سید عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران با گروه 1+5 در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به ژنو با اشاره به اینکه امروز مباحث میان طرفین شکل جدی به خود گرفت اظهار داشت: عصر مذاکرات دوجانبه برگزار کردیم و با توجه به تنوع موضوعات و پیچیدگی ها تصمیم گرفتیم که مذاکرات دوجانبه صورت بگیرد.

وی با اشاره به مذاکرات دوجانبه خاطر نشان کرد: جلسات مفیدی بود و در مباحث پیشرفت های خوبی داشتیم و نسبت به صبح در مورد پیشرفت مذاکرات به نسبت صبح خوشبین تر هستم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در نشست با امریکا وارد مباحث تحریم شده اید بیان کرد: با همه هیئت ها وارد بحث تحریم شدیم و تحریم بخشی از مذاکرات است و بدون پرداختن به موضوع رفع تحریم ها هیچ راه حلی موفق نخواهد بود و پا نمی گیرد با همه در مورد تحریم ها بحث کردیم.

عراقچی درباره نشست فردا نیز گفت: باید ببینیم نتیجه جمع بندی آن ها نیست بعد از دیدار های دوجانبه به صورت فشرده جلسه داشته اندو از آنجا که انتظار داریم فردا وارد تدوین متن سند ها شویم فکر میکنیم مذاکرات سختی برای فردا در پیش رو است و طولانی بودن مذاکرات نشانه جدیت طرف ها است.