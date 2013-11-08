شرکتهای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از فعالیت‌ آموزشی منع شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تهران برای جلوگیری از سوء استفاده شرکت هایی که با این دانشگاه همکاری دارند مصوبه ای را صادر کرد .

براساس این مصوبه شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از فعالیت آموزشی منع شدند ، شرکت های دانش بنیان که در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران فعال هستند حمایت می شوند تا به وظایف اصلی خود که تبدیل ایده به محصول و تجاری سازی محصول بپردازند بنابراین حق فعالیت آموزشی ندارند.

براساس این مصوبه آموزش در سطح دانشگاهی وظیفه دانشگاه ها است برهمین اساس دانشگاه تهران به طور کل فعالیت های شرکت هایی که در پارک هستند رادر حوزه آموزش منع کرد.

همچنین، براساس است آیین نامه وزارت علوم دانشکده‌های دانشگاه تهران درصورتی که بخواهند آموزش‌های آزاد غیر آکادمیک برگزار کنند هر دانشکده در زمینه تخصصی خود می تواند یک دوره آزاد تعریف کرده و باید خود آن را اجرایی کند و حق واگذاری این دوره را به هیچ شرکت و یا دانشکده دیگر ندارد .

همچنین دانشگاه برای برگزاری دوره آزاد مجوز یکساله به دانشکده ها ارایه می کند که برای اجرای مجدد دوره باید هر سال مجوز تمدید شود.

به گزارش مهر، این مصوبات به خاطر سوء استفاده برخی از شرکت ها از نام دانشگاه تهران صادر شده به طوریکه یکی از شرکت های دانشگاهی به نام پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران علی رغم لغو مجوز همچنان با نام دانشگاه تهران به فعالیت خود ادامه می دهد.