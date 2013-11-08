سفری از خاورمیانه تا ژنو برای حضور در توافق احتمالی ایران و 1+5

به گزارش خبرگزاری مهر، بی بی سی با اشاره به سفر غیر منتظره جان کری وزیر خارجه آمریکا به ژنو می نویسد : وزیر امور خارجه آمریکا در حالی که در حال بازدید از کشورهای خاورمیانه بود به یک باره تصمیم به سفر به ژنو برای حضور در مذاکرات کشورهای 1+5 و ایران گرفت.

این سفر در حالی انجام می شود که خبرهای متعددی درباره محتمل بودن رسیدن به توافق از سوی طرفین حاضر در مذاکرات ژنو در رسانه ها منتشر شده است.

"کیم گاتاس" خبرنگار بی بی سی که به همراه جان کری سفر می کند در مورد عزیمت وزیر امور خارجه آمریکا از خاورمیانه به ژنو می گوید : جان کری که در حال بازدید از کشورهای خاورمیانه بود به دعوت "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به ژنو می رود. این سفر نشانگر این است که احتمال رسیدن به توافق بر سر موضوع هسته ای ایران بسیار نزدیک است.

در همین رابطه یکی از مقامات بلند پایه وزارت خارجه آمریکا به بی بی سی گفت : کری برای کم کردن اختلافات میان ایران و کشورهای 1+5 به ژنو می رود.

این در حالی است که "محمد جواد ظریف" وزیر امور خارجه ایران، روز پنجشنبه در مصاحبه با سی ان ان، اعلام کرد که ایران از حق غنی سازی خود کوتاه نمی آید.

ظریف در این مصاحبه همچنین از وجود گزینه توافق با جنبه های مختلف بر روی میز و اینکه ممکن است امروز جمعه طرفین به توافقی در این رابطه برسند سخن گفته است.

از سوی دیگر، روز گذشته یک مقام آمریکایی از پیشنهاد رفع برخی از تحریم ها از سوی آمریکا به ایران خبر داده بود.

نیویورک تایمز در این رابطه می نویسد : در جریان مذاکرات هسته ای در ژنو٬ آمریکا اشاره‌ هایی به انعطاف‌ پذیر بودنش کرده است. مقامات آمریکایی روز پنجشنبه به نوعی اعلام کردند در صورتی که ایران برنامه غنی‌ سازی خود را متوقف کند٬ آمریکا نیز در مقابل تخفیف محدود برخی تحریمها را مد نظر قرار خواهد داد.

اگرچه آمریکا به طور رسمی در مورد جزئیات گامهایی که باید از سوی ایران برداشته شود سخنی نمی گوید٬ اما یک مقام آمریکایی به این روزنامه گفته است که این گامها درصد غنی سازی٬ ذخیره مواد هسته ای٬ قابلیتهای تاسیسات هسته ای و همچنین راستی آزمایی برنامه هسته ای ایران را در بر می گیرد.

به گفته این مقام آمریکایی مدت زمان تعلیق برنامه هسته ای ایران هنوز مورد مناقشه است٬ اما تعلیق شش ماهه یکی از چارچوب هایی است که مورد بحث قرار گرفته است.

به نوشته نیویورک تایمز در خصوص تخفیف در تحریم هایی که از سوی آمریکا پیشنهاد شده نیز هنوز جزئیات زیادی منتشر نشده است. به نظر می رسد رفع مسدودیت دارایی های ایران در آمریکا و بازگرداندن آنها به تهران یکی از آنها باشد.

شبکه ان بی سی نیز در این رابطه می نویسد : ایالات متحده و همپیمانانش از تغییری که پس از سالها در رفتار ایران ایجاد شده دلگرم شده اند.

وال استریت ژورنال نیز با اشاره به مذاکرات انجام شده در روز پنجشنبه میان ایران و کشورهای 1+5 می نویسد : به نظر می رسد که روز جمعه شاهد توافقی در مورد موضوع هسته ای ایران باشیم.

شبکه خبری الجزیره به نقل از مقامات اتحادیه اروپا، گزارش می دهد : اتحادیه اروپا از پیشرفت در مذاکرات هسته ای گزارش داده و این در حالی است که آمریکا نیز از امکان رفع برخی تحریم ها در صورت عقب نشینی ایران خبر می دهد.

با این اوصاف و با توجه به سفر جان کری و لوران فابیوس، وزرای امور خارجه آمریکا و فرانسه، به ژنو به نظر می رسد که مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 به نقطه ای حساس رسیده است. آمریکا بیشترین تاثیر را در موضوع هسته ای ایران دارد و پنج کشور دیگر حاضر در گروه 1+5 به نوعی دنباله رو واشنگتن در این خصوص هستند.

فراموش نکنیم که جان کری از سوی "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا، برای پیگیری و به نتیجه رساندن مذاکرات هسته ای با ایران مامور شده است. این بدان معناست که کری تصمیم گیرنده اصلی از سوی کشورهای 1+5 در خصوص هرگونه توافقی با ایران است.

گزارش از عبدالحمید بیاتی