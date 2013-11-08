۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۰۸

پس از اعلام خبر حضور جان کری؛

فابیوس برای شرکت در مذاکرات 1+5 راهی ژنو شد

بعد از اعلام سفر وزیر امور خارجه آمریکا به ژنو برای حضور در مذاکرات 1+5 و ایران، وزیر امور خارجه فرانسه نیز با همین هدف عازم سوئیس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "لوران فابیوس" در حال عزیمت به ژنو برای شرکت در مذاکرات کشورهای 1+5 و ایران است.

این در حالی است که "جان کری" نیز قرار است در مذاکرات امروز کشورهای 1+5 و ایران حضور داشته باشد.

