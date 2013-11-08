فابیوس برای شرکت در مذاکرات 1+5 راهی ژنو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "لوران فابیوس" در حال عزیمت به ژنو برای شرکت در مذاکرات کشورهای 1+5 و ایران است.
این در حالی است که "جان کری" نیز قرار است در مذاکرات امروز کشورهای 1+5 و ایران حضور داشته باشد.
بعد از اعلام سفر وزیر امور خارجه آمریکا به ژنو برای حضور در مذاکرات 1+5 و ایران، وزیر امور خارجه فرانسه نیز با همین هدف عازم سوئیس شد.
