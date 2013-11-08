همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی در حسینیه اعظم زنجان برگزار شد

داوود خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همایش شیرخوارگان حسینی با همکاری مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) در نخستین جمعه ماه محرم در حسینیه اعظم زنجان برگزار و مادران زنجانی به یاد این مصیبت بزرگ به سوگواری و عزاداری پرداختند.



وی ادامه داد: در این همایش کودکان زنجانی لباس های متحد الشکل به رنگ سبز، سفید برتن داشتند و سربندهای یا حسین (ع) و یا اباالفضل (ع) بسته بودند.



خدایی ادامه داد: هدف برگزاری همایش جهانی شیرخوارگان حسینی تعظیم شعائر حسینی و تربیت نسل انقلابی و مکتبی با حضور مادران و کودکان شیرخوارشان با توسل به حضرت علی اصغر (ع) و اظهار مظلومیت شیرخوار امام حسین (ع) است که مظلومانه در کربلا شهید شد.





مسئول مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) در زنجان با بیان اینکه در این همایش ضمن قرائت زیارت عاشورا ، مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع ) در سوگ سالارشهیدان امام حسین (ع ) بویژه کوچکترین سرباز کربلا نوحه سرایی کردند افزود: همزمان با سومین روز از ماه محرم نیز جمعی از اعضای مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) از بیماران بخش کودکان و نوزادان مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی در زنجان عیادت کردند.



خدایی ادامه داد: همایش شیرخوارگان حسینی براساس هماهنگی های صورت گرفته با مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) در زنجان بصورت زنده از شبکه استانی زنجان ˈاشراقˈ پخش می شود.



وی با بیان اینکه همچنین این همایش در مساجد، حسینه ها و تکایای سایر شهرستان های استان زنجان نیز برگزار شد افزود: مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) یک سازمان مردم نهاد و غیر انتفاعی مذهبی در ایران است که در سال 1383 برای برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در اولین جمعه ماه محرم تاسیس گردیده است.