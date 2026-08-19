به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن رستمی شامگاه چهارشنبه در تجمع مردمی شهر قروه با اشاره به وقایع تاریخی مرتبط با صنعت نفت ایران، اظهار کرد: مطالعه تاریخ معاصر کشور نشان میدهد که رقابت قدرتهای خارجی با ایران، بیش از هر چیز به منافع اقتصادی و منابع راهبردی کشور مرتبط بوده است.
وی با اشاره به قراردادهای نفتی دوران قاجار و پهلوی افزود: در دورههای مختلف تاریخی، قراردادهایی میان دولتهای وقت و کشورهای خارجی منعقد شد که سهم ناچیزی برای ایران در نظر گرفته بود و همین موضوع زمینه شکلگیری اعتراضها و حرکت ملی شدن صنعت نفت را فراهم کرد.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه قروه ادامه داد: ملی شدن صنعت نفت با همراهی جریانهای مختلف سیاسی و مذهبی و حضور مردم به نتیجه رسید، اما دخالت خارجی و وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مسیر تحولات کشور را تغییر داد.
رستمی با بیان اینکه تجربه تاریخی نشاندهنده بیاعتمادی ملت ایران به سیاستهای آمریکا است، عنوان کرد: حمایت آمریکا از حکومت پهلوی و نقش این کشور در رخدادهای پس از کودتای ۲۸ مرداد، از عوامل شکلگیری نگاه انتقادی مردم ایران نسبت به ایالات متحده بوده است.
وی تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ را از رویدادهای مهم تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: اسناد بهدستآمده از این مجموعه، بخشی از مداخلات و برنامهریزیهای آمریکا در ایران را آشکار کرد.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه قروه با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر دشمنان، اظهار کرد: وحدت، انسجام ملی و حضور مردم در صحنه از مهمترین عوامل خنثیسازی تهدیدها و حفظ استقلال کشور است.
رستمی افزود: ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی نشان دادهاند که با تکیه بر همبستگی و مقاومت، میتوانند از منافع و آرمانهای خود دفاع کنند.
وی در پایان بر لزوم مطالعه دقیق تاریخ معاصر تأکید کرد و گفت: آگاهی از تجربههای گذشته، مسیر تصمیمگیری درست برای آینده و صیانت از منافع ملی را هموار میکند.
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