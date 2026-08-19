فرماندار عسلویه: اشتغال بومیان در صنایع منطقه تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر چهارشنبه در دیدار با سرپرست سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ضمن تبریک انتصاب و آرزوی موفقیت برای وی، بر ضرورت تقویت تعامل میان مدیریت شهرستان و مجموعه صنعت و توجه ویژه به جامعه میزبان تأکید کرد.

فرماندار عسلویه با بیان اینکه توسعه منطقه نباید صرفاً در محدوده صنایع دنبال شود، اظهار داشت: همان‌گونه که صنعت در منطقه عسلویه توسعه پیدا می‌کند، شهرها، روستاها و مردم این منطقه نیز باید همگام با صنعت رشد و توسعه پیدا کنند و در غیر این صورت شاهد توسعه نامتوازن خواهیم بود.

وی افزود: جامعه میزبان باید در تصمیمات و برنامه‌های توسعه‌ای صنعت دیده شود و آثار و ثمرات فعالیت‌های صنعتی باید در زندگی مردم، توسعه زیرساخت‌ها، اشتغال، آموزش و رفاه عمومی منطقه نمود پیدا کند.

تأکید بر تقویت سهمیه اشتغال بومیان

فرماندار عسلویه یکی از مهم‌ترین محورهای این نشست را موضوع اشتغال عنوان کرد و بر تقویت سهمیه اشتغال نیروهای بومی تأکید کرد.

پاسالار گفت: با توجه به میزبانی شهرستان عسلویه از صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی، باید سهم نیروهای بومی در فرصت‌های شغلی متناسب با ظرفیت‌ها و شرایط شهرستان افزایش یابد و سازوکاری عادلانه برای بهره‌مندی مردم منطقه از فرصت‌های اشتغال ایجاد شود.

وی همچنین پیشنهاد کرد در نظام امتیازدهی اشتغال، میزان همجواری شهرستان‌ها با صنایع و میزان آثار و تبعات فعالیت‌های صنعتی مورد توجه قرار گیرد تا شهرستان‌هایی که بیشترین میزبانی و تأثیرپذیری از صنعت را دارند، از امتیاز بیشتری در حوزه اشتغال بومی برخوردار شوند.

استفاده از ظرفیت مدیران بومی در صنعت

فرماندار عسلویه همچنین بر استفاده از ظرفیت مدیران و نیروهای توانمند بومی در مجموعه‌های صنعتی تأکید کرد و گفت: شهرستان عسلویه از نیروهای متخصص، توانمند و باتجربه برخوردار است و باید زمینه حضور و نقش‌آفرینی بیشتر مدیران بومی در سطوح مختلف مدیریتی و تخصصی صنعت فراهم شود.

وی این موضوع را در راستای تقویت ارتباط صنعت با جامعه محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی منطقه مؤثر دانست.

مشارکت صنایع در توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی

پاسالار در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به زیر ساخت‌های شهرستان، خواستار مشارکت جدی‌تر صنایع در توسعه زیر ساخت‌های شهری و روستایی شد.

وی اظهار کرد: شایسته نیست منطقه‌ای که میزبان بخش مهمی از صنایع بزرگ انرژی کشور است، در برخی زیر ساخت‌های شهری و روستایی با مشکلات و کمبودهایی مواجه باشد.

فرماندار عسلویه بر ضرورت مشارکت صنایع در حوزه‌هایی همچون توسعه و بهسازی معابر، مبلمان شهری، زیر ساخت‌های روستایی و سایر نیازهای عمرانی تأکید کرد و افزود: افتخارات و دستاوردهای صنعتی زمانی می‌تواند برای جامعه میزبان نیز ملموس باشد که آثار آن در توسعه و آبادانی شهرها و روستاهای منطقه دیده شود.

آموزش؛ زیربنای توسعه پایدار

فرماندار عسلویه مسائل آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش را نیز از دیگر محورهای مهم این نشست عنوان کرد و گفت: تحول و توسعه پایدار از مسیر آموزش می‌گذرد و توجه به مدارس، زیرساخت‌های آموزشی و کیفیت تعلیم و تربیت باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای منطقه قرار گیرد.

پاسالار بر ضرورت همراهی صنایع در تقویت زیر ساخت‌های آموزشی، تجهیز مدارس، ارتقای کیفیت آموزشی و حمایت از برنامه‌های آموزش و پرورش تأکید کرد.

حضور فعال مدیریت منطقه ویژه در ساختارهای شهرستان

وی همچنین بر ضرورت حضور فعال مدیریت سازمان منطقه ویژه در جلسات و ساختارهای مدیریتی شهرستان تأکید کرد و حضور در شورای اداری، شورای تأمین، کمیسیون کارگری و شورای آموزش و پرورش را زمینه‌ ساز شناخت بهتر مسائل و اتخاذ تصمیمات هماهنگ دانست.

فرماندار عسلویه گفت: مدیران صنعت باید در کنار مدیریت شهرستان حضور مؤثر داشته باشد تا مسائل حوزه‌های مختلف از جمله اشتغال، کارگری، آموزش، امنیت و توسعه شهری و روستایی با هماهنگی بیشتری دنبال شود.

توجه به امنیت صنعت و مسائل کارگری

پاسالار همچنین بر ضرورت توجه به امنیت صنعت و مسائل کارگری تأکید کرد و گفت: امنیت پایدار صنعت نیازمند تعامل و همکاری میان مجموعه‌های صنعتی و دستگاه‌های مسئول در شهرستان است و در حوزه کارگری نیز باید موضوعاتی همچون مطالبات، ایمنی، رفاه و حقوق نیروها با جدیت دنبال شود.

وی پیشنهاد کرد سازمان منطقه ویژه برای کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مختلف شهرستان، از جمله حوزه‌های اشتغال، کارگری، امنیت و مسائل شهری، نمایندگان تام‌الاختیار و دارای جایگاه سازمانی مناسب معرفی کند تا تصمیمات جلسات با سرعت و اختیار بیشتری پیگیری و عملیاتی شود.