ادعای مقامات آمریکایی: مسیری برای ورود و خروج از تنگه هرمز ایجاد کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، چند مقام آمریکایی به پایگاه آکسیوس این کشور گفته اند که نیروهای آمریکایی مسیری را برای ورود به تنگه هرمز و خروج از آن ایجاد کرده‌اند تا روزانه میلیون‌ها بشکه نفت از این مسیر منتقل شود.

بر اساس این ادعای این مقامات «روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت به بازار انرژی منتقل می‌شود که معادل نیمی از میزان نفتی است که پیش از آغاز جنگ از این مسیر جابه‌جا می‌شد.»

یک مقام آمریکایی دیگر نیز در گفت وگو با آکسیوس بار دیگر مدعی شد که نیروهای این کشور از دو ماه پیش کنترل مسیر جنوبی تنگه هرمز را در اختیار دارند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ممکن است تنها بتواند برای این مسیر ایجاد مزاحمت کند.

چند مقام دیگر نیز در گفت وگو با این پایگاه خبری مدعی شدند که توانایی ایران برای رصد تردد کشتی‌ها در مسیر جنوبی تنگه هرمز کاهش یافته است.

یک مقام آمریکایی در ادامه در ادعایی جدی گفت که نظامیان این کشور شامگاه دوشنبه ۸ پهپاد ایرانی و دو موشک کروز را سرنگون کردند.

آکسیوس همچنین به نقل از ترامپ مدعی شد که حجم وسیعی از نفت از تنگه هرمز عبور می کند.