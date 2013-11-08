۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۱۳

در چهارمين روز از ماه محرم؛

همايش شيرخوارگان حسيني در خراسان شمالي برگزار شد

بجنورد - خبرگزاري مهر: همزمان با چهارمين روز از ماه محرم همايش شيرخوارگان حسيني در شهرهاي مختلف خراسان شمالي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه و پيش از برگزاري نماز جمعه، همزمان با چهارمين روز از ماه محرم، همايش شيرخوارگان حسيني با حضور مادران و نوزادان در مصلاهاي نماز جمعه سراسر استان برگزار شد.

اين همايش در بجنورد با حضور صدها مادر و نوزاد شيرخواره در مصلاي امام خميني(ره) برگزار شد، در همايش شيرخوارگان حسيني مادران به ياد علي اصغر(ع)؛ طفل شش ماهه امام حسين(ع) در روز عاشورا، نوزادان خود را بر روي دستان خويش بلند كرده، لالايي مي خواندند.

مادران شركت كننده در اين مراسم معنوي به نوزادان خود لباس هاي يك رنگ سبز پوشانده و پيشاني بندهاي"ياحسين(ع)" و "يا ابوالفضل(ع)" را به پيشاني كودكان خود بسته بودند.

در شيروان نيز اين مراسم در حسينيه اعظم اين شهر با حضور صدها نفر از مادران و نوزادان آنها برگزار شد.

در همايش شيرخوارگان حسيني در شيروان گهواره حضرت علی اصغر(ع) به صورت نمادین در بین شرکت‌کنندگان حركت داده شد كه اين اقدام شور و حال خاصي به مجلس داد.

بنا بر گزارش هاي رسيده از ديگر شهرستان هاي خراسان شمالي، همايش شيرخوارگان حسيني پيش از ظهر امروز درمراكز اين شهرستان ها نيز برگزار شده است.

 

 

