تلفات سهمگین ترین طوفان جهان به بیش از 10 هزار نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، مقامات فیلیپینی گزارش دادند که تلفات سهمگین ترین طوفان سال فیلیپین موسوم به طوفان "های یان" به بیش از 10 هزار نفر رسید و تاکنون دو هزار نفر مفقود شده اند.

این طوفان سهمگین ترین طوفان از ابتدای سال جاری تاکنون بوده است و با سرعتی بیش از ۲۷۰ کیلومتر در ساعت به شمال و شمال غربی فیلیپین رسیده است. همچنین گفته می شود که 125 هزار و 604 نفر به خاطر این طوفان سهمگین استوایی که مرکز آن در ۶۲ کیلومتری جنوب شرقی گویوان در استان سامار شرقی فیلیپین قرار دارد، مجبور به تخلیه منازل خود شده و به مکان های امن پناه برده اند.

این طوفان سهمگین روز شنبه به شمال جزیره پالاوان در دریای چین جنوبی رسید و باعث تعطیلی مدارس و سازمانهای دولتی شده و پیش بینی می شود که خسارات ناشی از آن فاجعه بار باشد و در تاریخ فیلیپین بی سابقه خواهد بود.