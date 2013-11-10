12 قاچاقچي آثار عتيقه در تالش دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس اسماعيلي عصر یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: با گزارشات مردمي مبني بر فعاليت افرادي ناشناس در يكي از روستاهاي دور افتاده اين شهرستان، بررسي اين موضوع در دستور كار پليس اين شهرستان قرار گرفت.

وی اظهارداشت: كارآگاهان آگاهي با بررسي هاي نامحسوس خود از حفاري غيرمجاز اين افراد برای به دست آوردن آثار باستاني اطمينان حاصل و در عملياتي غافلگيرانه 12قاچاقچي آثار عتيقه را دستگير كردند.

فرمانده پلیس تالش با اشاره به اينكه از اين متهمان يك دستگاه گنج ياب و ادوات حفاري كشف شده است، گفت: متهمان دستگير شده در تحقيقات اوليه به بزه انتسابي اعتراف و با تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي شدند.

وی در ادامه با توجه به آمادگي كامل پليس در رابطه با برخورد قانوني با مجرمان به ویژه قاچاقچيان آثار تاريخي و باستاني از عموم مردم ولايتمدار و قدرشناس اين شهرستان خواست تا در صورت مشاهده موارد مشكوك مراتب را به مركز فوريت هاي پليسي 110 اطلاع دهند.