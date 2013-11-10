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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۹:۳۲

بیت آشور وارد تایلند شد/ دژآگه و داوری فردا در بانکوک

بیت آشور وارد تایلند شد/ دژآگه و داوری فردا در بانکوک

مهرداد بیت آشور مدافع تیم ملی فوتبال ایران امشب به جمع سایر بازیکنان تیم ملی در تایلند اضافه شود. اشکان دژآگه و دانیل داوری هم صبح دوشنبه به اردوی تیم ملی ملحق می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که اعلام شده بود مهرداد بیت آشور دوشنبه شب به اردوی تیم ملی ملحق می‌شود، این بازیکن ساعت 23 یکشنبه به وقت محلی وارد بانکوک شد و به جمع سایر بازیکنان تیم ملی در هتل اضافه شد.

همچنین اشکان دژاگه و دانیل داوری ساعت 9 صبح فردا دوشنبه به بانکوک می‌رسند تا در اردوی تیم ملی حاضر شوند. مجتبی جباری بازیکن تیم الاهلی قطر هم ساعت 18 دوشنبه به بانکوک می‌رسد. سایر بازیکنان یعنی  مسعود شجاعی، علیرضا جهانبخش و رضا قوچان نژاد هم روز سه شنبه به اردوی تیم ملی اضافه خواهند شد.

تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه این هفته در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در بانکوک به مصاف تیم تایلند خواهد رفت.

کد مطلب 2173484

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