به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی کشورمان به همراه هوشنگ مقدس سرپرست کاروان اعزامی ایران به تایلند ساعت 18:30 دقیقه روز شنبه به وقت محلی وارد شهر بانکوک شد و مورد استقبال مسئولان سفارت ایران و نمایندگان فدراسیون فوتبال این کشور قرار گرفت.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز به بازدید از امکانات هتل محل اقامت تیم ملی در بانکوک رفت اما وقتی متوجه حضور اعضای تیم ملی تایلند در این هتل شد، بسیار ناراحت شده و به این موضوع اعتراض کرد.

البته مسئولان فدراسیون تایلند به اشتباه خود اقرار و اعلام کردند تا ساعت 14:30 دقیقه امروز (به وقت محلی) کادرفنی و بازیکنان تیم ملی این کشور را به هتل دیگری منتقل می‌کند اما این اتفاق نیفتاد تا کارشکنی‌های تایلندی‌ها پیش از حضور تیم ملی ایران در این کشور آغاز شود.

در این زمینه با تلاش هوشنگ مقدس سرپرست کاروان اعزامی ایران و مسئولان سفارت کشورمان در تایلند، محل اقامت جدیدی را برای تیم ملی در هتل 5 ستاره "آماری آبریوت" در نظر گرفته شد تا بازیکنان ایران که ساعت 18:30 امروز به وقت محلی وارد این کشور می‌شوند، بدون هیچ مشکلی در این هتل مستقر شوند.

اقامت کادرفنی و بازیکنان تایلند در هتلی که برای تیم ملی ایران در نظر گرفته شده، برخلاف قوانین قوانین فیفا و AFC بوده که قرار است این مسئله در نشست هماهنگی پیش از مسابقه، به ناظر بازی اعلام شود. ضمن اینکه فدراسیون فوتبال ایران برای تیم ملی تایلند هتلی 5 ستاره را در تهران در نظر گرفته بود اما تایلندی، هتلی 4 ستاره را برای تیم ملی کشورمان در نظر گرفتند.

دیدار تیم‌های تایلند و ایران در هفته چهارم در مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا روز جمعه هفته جاری در حالی در شهر بانکوک برگزار می‌شود که تیم تایلند در صورت شکست در این مسابقه شانس صعود به مرحله نهایی را از دست می‌دهد، به همین دلیل کارشکنی‌‎ها را پیش از ورود تیم ایران به این کشور آغاز کرده‌اند.