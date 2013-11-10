تیم ملی به بانکوک رسید/ اعلام برنامه تمرینات قبل از بازی با تایلند

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران ساعت 18:30 امروز وارد بانکوک شدند و مورد استقبال هوشنگ مقدس و دو نماینده سفارت ایران در تایلند قرار گرفتند. طبق هماهنگی مسئولان سفارت، بازیکنان تیم ملی بدون معطلی از فرودگاه خارج شدند و به سمت هتل "آماری آبریوت" که برای تیم در نظر گرفته شده، حرکت کردند.
بازیکنان بعد از کمی استراحت، شام خوردند و مجددا برای استراحت به اتاقهایشان که در طبقه بیستم هتل قرار دارد، برگشتند. اولین تمرین تیم ملی در بانکوک ساعت 17 تا 18:30 در زمین باشگاه یاماها برگزار میشود. تیم ملی دو روز در این زمین تمرین میکند و سپس برای دو جلسه آخر تمرین خود به ورزشگاه راجامانگالا که زمین مسابقه با تایلند است، نقل مکان خواهد کرد. از هتل محل اقامت ملی پوشان تا زمین یاماها 45 دقیقه و تا ورزشگاه راجامانگالا 30 دقیقه فاصله است.
روز یکشنبه فقط 16 بازیکن به بانکوک رفتند و قرار است اکثر لژیونرها روز دوشنبه به تیم ملی ملحق شوند.
پیش از این با نظر کارلوس کیروش هتل محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران در بانکوک تغییر کرده بود. کیروش این تصمیم را در اعتراض به حضور تایلندیها در هتل تیم ملی اتخاذ کرد. با این حال بازیکنان از امکانات هتل ابراز رضایت کردهاند.
دیدار تیمهای تایلند و ایران در هفته چهارم در مرحله انتخابی جام ملتهای آسیا روز جمعه هفته جاری در حالی در شهر بانکوک برگزار میشود که تیم تایلند در صورت شکست در این مسابقه شانس صعود به مرحله نهایی را از دست میدهد.
نظر شما