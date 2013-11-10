نه علیه کریمی حرف زدم نه پاسخ توهین کنندگان را خواهم داد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شجاعی طی پیامی به مردم ایران که امروز یکشنبه منتشر شد نوشت:

با توجه به نقل قول هایی از جانب من در یک خبرگزاری رسمی، وبسایت‌های رسمی و غیر رسمی مبنی بر توصیه هایی به دوست عزیزم علی کریمی، تمرین نکردن در ایران با تیم ملی، جواب توهین کنندگان را خواهم داد و اخبار مشابه دیگر که همه ساخته و پرداخته ذهن کسانی است که دنبال مقاصد دیگری هستند این پیام را برای شما ارسال می‌کنم.



وی در ادامه نوشت: من در همه هفته های گذشته جز صحبتی کوتاه در مورد مافیای فوتبال در مورد هیچ موضوع دیگری حتی تیم ملی فوتبال هیچ صحبتی نکرده ام و تمام این اخبار منتشر شده کذب محض است. شاید که این اخبار سراسر دروغ به خاطر حرف هایی است که در مورد مافیای فوتبال زده باشم!



انتقادهای مردم را نیز همیشه به حق دانسته ام و همواره برای طرفداران فوتبال احترام قائل بوده ام.



به امید صداقت در سخن و کردارمان



اسپانیا - دوستدار مردم بزرگ ایران مسعود شجاعی