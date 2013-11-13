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۲۲ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۰۷

میزان نارضایتی مردم از عملکرد کنگره به بالاترین میزان رسید/ ورشکستگی یکی از شهرهای کالیفرنیا

میزان نارضایتی مردم از عملکرد کنگره به بالاترین میزان رسید/ ورشکستگی یکی از شهرهای کالیفرنیا

افزایش نارضایتی مردم از عملکرد نمایندگان کنگره و احتمال ورشکستگی یکی از شهرهای ایالت کالیفرنیا تا ماه مارس به دلیل کسری شدید بودجه از جمله اخبار مهم آمریکا به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری سی ان ان در گزارشی از تمدید حالت فوق‌ العاده آمریکا در رابطه با ایران خبر داد و نوشت این وضعیت از سال 1979 به بعد اعمال شده و هر سال از سوی روسای جمهور آمریکا تمدید می‌ شود و در ارتباط با مذاکرات تهران و گروه 1+5 درباره برنامه هسته ای ایران نیست.

خبر دیگر اینکه موسسه گالوپ در جدیدترین نظرسنجی خود با اشاره به رضایت تنها 9 درصد آمریکایی ها از عملکرد نمایندگان کنگره گزارش داد که میزان رضایتمندی مردم به پایین ترین میزان خود در 39 سال گذشته رسیده است، این درحالیست که میزان خرسندی از عملکرد نمایندگان کنگره در ماه گذشته هنگام تعطیلی دولت فدرال 11 درصد بوده است.

رویترز نیز در گزارشی با اشاره به کاهش دستمزدها و حقوق مستمری بگیران در آمریکا از ورشکستگی شهر  هات‌ اسپرینگ در کالیفرنیا تا ماه مارس به دلیل کسری شدید بودجه خبر داد و نوشت: پیشتر شهرهای سن‌ برناردینو، استوکتاون این ایالت نیز خواستار حمایت دادگاه از وام‌ دهندگان شده‌ بودند.

کد مطلب 2175048

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