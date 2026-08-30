به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز یکشنبه پس از بررسی موانع و مشکلات اجرایی مجتمع چهار هزار و ۲۰۰ هکتاری شیلاتی هندیجان اظهار کرد: این ابرپروژه شیلاتی در مسیر ماهشهر به هندیجان توسط سازمان اوقاف و امور خیریه اجرا خواهد شد.
وی افزود: این طرح با هدف پرورش میگو و سایر آبزیان، ظرفیت ایجاد اشتغال قابلتوجهی را داراست و با توجه به همکاریهای بینبخشی شکلگرفته، این مجتمع در آینده به شهرک شیلاتی تبدیل میشود.
استاندار خوزستان با اشاره به موقعیت اقلیمی مناسب منطقه تصریح کرد: همجواری با دریا و مجموعه شرایط اقلیمی، این ظرفیت را فراهم کرده است و هماهنگیهای استانی برای اجرای این طرح انجام شده و عزم و اراده جدی برای پیشبرد آن وجود دارد.
موالیزاده در خصوص زمانبندی پروژه توضیح داد: طرح جامع این مجتمع به هیئت دولت ارائه خواهد شد و پس از تصویب، وارد فاز اجرایی میشود. با وجود اعلام بازه زمانی پنجساله توسط کارشناسان، تلاش میکنیم با کار فشرده، این پروژه در مدت زمان کوتاهتری به بهرهبرداری برسد.
وی در پایان تأکید کرد: این پروژه بستری برای تولید، اشتغال، ارزآوری، صادرات و رونق اقتصادی در منطقه و استان خواهد بود و امیدواریم با همکاری همه دستگاهها شاهد تحقق این هدف مهم باشیم.
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