۲۳ پروژه عمرانی و خدماتی در روستاهای بخش مرکزی شادگان افتتاح شد

حبیب عفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با ۱۷ ربیع الاول فرا رسیدن میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد(ص) و ششمین اختر تابناک امامت و ولایت امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته دولت و با حمایت دولت چهاردهم، استاندار خوزستان و پیگیری‌ های نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، مجموع ۲۳ پروژه عمرانی و خدماتی در روستاهای بخش مرکزی شادگان شامل زیرسازی و آسفالت معابر به مساحت ۱۴۲ هزار مترمربع، اجرای طرح‌ های روشنایی معابر و چندین پروژه‌ خدماتی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: این پروژه‌ ها با اعتباری بیش از ۱۳۷ میلیارد تومان از محل اعتبارات ارزش افزوده و عوارض آلایندگی دهیاری ها و با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تامین شده است.

سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در روستاهای بخش مرکزی،دارخوین و خنافره قابل توجهی از مشکلات چندین‌ ساله روستاهای این بخش را برطرف کرده است و امیدواریم با تداوم پیگیری‌ ها سایر مشکلات و نیازهای موجود نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن مرتفع شود.

عفری در خاتمه گفت: توسعه روستاها از سیاست‌های محوری دولت چهاردهم است و اجرای این طرح‌ها گامی موثر در مسیر توسعه متوازن روستایی و ارتقای سطح خدمات به مردم به شمار می‌رود.