نهضت‌ عاشورا سرلوحه‌ نيكي‌ ها، فضائل‌ و افتخارات‌ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کمال تجدد ظهر چهارشنبه در اجتماع سوگواران حسینی علیه السلام در این بخش افزود: عاشورا بزرگترين حادثه تاريخ است.

وی اظهارداشت: نهضت حسینی علیه السلام الگويي جاودانه براي همه کساني که اگر بخواهند انسان و وظيفه شناس باشند، هست.

امام جمعه سنگر بر ضرورت ترویج فریضه عاشورایی امر به معروف و نهي از منکر تاکید کرد و گفت: این فریضه الهی سبيل پيامبران و روش صالحان است.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر فريضه بزرگي که فرائض و واجبات با این مهم اقامه، راه ها امن، درآمدها حلال و کارها مستقيم مي شود.

تجدد در ادامه سلاح امر به معروف و نهي از منکر را سلاح همه انبيا و صلحا دانست و اظهارداشت: نهضت عاشورا که به فعل، گفتار و تقرير معصوم بر مي گردد از آغاز تا انجام آن درس آموز و الگو است.

وی یادآورشد: هدف امام حسین علیه السلام در قیام عاشورا توجه دادن مردم به موقعيت اسلام، مسلمانان و افشاي چهره حاکميت از جهت ظلم، ستم، جهل و انحراف از مسير اسلام بوده است.

امام جمعه سنگر اظهارداشت: حضرت سید الشهدا علیه السلام در این نهضت نه تنها مردان را با خود همراه مي کند بلکه زنان و فرزندان خردسال را نيز با خود به همراه مي برد.

وی اذعان داشت: کيفيت حرکت امام حسین علیه السلام با همراهان به گونه اي است که موجب آگاهي مردم مي شود بنابراین امام با استفاده از استراتژي هجرت از مدينه به سوي مکه رهسپار و در وصيت نامه اش به محمد بن حنفيه خروجش را از مدينه اراده امر به معروف و نهي از منکر و اصلاح امت جد اعلام مي کند.