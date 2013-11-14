به گزارش خبرنگار مهر، در شب عاشورا صدای ناله جانسوز چاووش خوانان، مداحان و نوحه خوانان اعم از سینه زنی سنتی و غیر سنتی در شهر گناوه بلند بود و سخنرانان مذهبی نیز به توصیف حال و هوای کاروان عاشورایی حضرت امام حسین (ع) در شب عاشورا پرداخته بودند.

دیشب محلات مختلف شهر همچون شب‌های گذشته شاهد عشق و ارادت مردم متدین، مومن و شهید پرور گناوه به آستان مقدس پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) بود و هر کسی به شکلی سوگوار سومین امام شیعیان جهان بود.

در شب گذشته شور عجیبی در میان هیئت‌های عزاداری در گناوه بپا بود و بیشتر هیئت‌ها در کنار عزاداری به توزیع نذوراتی نظیر حلیم، انواع و اقسام حلواها و آش‌های محلی اقدام کردند.

برخی هیئت ها نیز در کنار این نذورات به پخت غذای نذری برای روز عاشورای عزاداران حسینی مشغول بودند و هر کدام با شور و شوق وصف ناشدنی مبادرت به این کار می کردند.

مراسم سینه زنی سنتی مسجد جامع گناوه نیز در کنار این مسجد با حضور بسیاری از عزاداران حسینی گناوه برگزار شد.

معرفی و یادآوری فرهنگ غنی عاشورا و درس های بزرگ آن

مسئول هیئت متوسلین به زینب کبری محله عبدامام گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام این عزاداری ها و سوگواری ها برای معرفی و یادآوری فرهنگ غنی عاشورا و درس های بزرگ آن است.

محمد مظفری گفت: حضور گسترده نونهالان، نوجوانان و جوانان این هیئت در کنار بزرگسالان بزرگترین شاخصه هیئت متوسلین به حضرت زینب کبری (س) است و این عزاداری ها زمینه انتقال فرهنگ عاشورا به نسل های آینده را فراهم می کند.

مظفری ادامه داد: احیای آئین های دیرین مذهبی که در سال های اخیر به بوته فراموشی سپرده شده بودند، از جمله مهمترین فعالیت های صورت گرفته توسط هیئت متوسلین به زینب کبری(س) حسینیه حضرت زینب (س) است.

وی با اشاره به این آئین ها اضافه کرد: آئین صبح رو سیاه، پامنبری و ذکر خوانی از جمله این آئین ها در ماه محرم است که در سالیان اخیر در این هیئت احیا شده اند.

وی تصریح کرد: امشب نیز چون شب های گذشته هیئت ما ابتدا سخنرانی مذهبی داشت و زیارت عاشورا نیز در مسجد حضرت زینب(س) در همجواری حسینیه اجرا شد و سپس دسته زنجیر زنی هیئت به زنجیرزنی پرداخت.

مظفری در پایان گفت: پس از زنجیر زنی مراسم سنج و دمام زنی اجرا و بعد از آن عزاداران به سینه زنی سنتی و بعد یزله پرداختند.

برگزاری آئین چاووشی‌خوانی در رثای واقعه عاشورا

مسئول هیئت خدام الحسین حسینیه معتمدی گناوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به روال شبهای گذشته هیئت ابتدا سخنرانی مذهبی و سپس قرائت زیارت عاشورا در این حسینیه توسط سخنران مذهبی و مداح هیئت اجرا شد.

حاج احمد برازجانی گفت: سپس مراسم ویژه و بسیار زیبای سنج و دمام زنی توسط دسته سنج و دمام این هیئت که از دسته های بسیار خاص در نوع خود است، به فراخوانی سوگواران حسینی گناوه به سمت حسینیه معتمدی پرداخت و کم کم عزاداران پر شور در حسینیه حضور پیدا کردند.

برازجانی گفت: همزمان با مراسم سنج و دمام زنی هیئت چاووش خوان برجسته هیئت نیز به چاووش خوانی در رثای واقعه عاشورا پرداخت و سپس مراسم پر شور سینه زنی سنتی عزاداران حسینی گناوه در حسینیه با نوحه خوانی کربلایی حسن توزی نوحه خوان برجسته شهرستان گناوه و استان بوشهر آغاز شد.

شب عاشورا امسال بی‌نظیر است

مسئول فرهنگی هیئت خدام الحسین حسینیه معتمدی گناوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم امسال شب عاشورا بسیار بی نظیر برگزار شد گفت: این مراسم در نوع خود بی نظیر است.

روح الله ملک زاده گفت: حتی شبستان های خانم ها و آقایان لبریز از جمعیت عزادارن بود و بسیاری از عزاداران ایستاده مراسم سینه ز نی را دنبال می کردند.

ملک زاده گفت: در روز عاشورا بیش از پنچ هزار پرس غذای گرم بین عزاداران حسینی گناوه در این حسینیه توزیع خواهد شد.

نگاهی به مراسمات مختلف شب عاشورا در گناوه

توزی در شب عاشورا ابتدا چند نوحه سینه زنی را اجرا کرد که سینه زنان با وی در تکرار برخی نوحه ها همخوانی داشتند و سپس به اجرای نوحه واحد پرداخت که اوج سینه زنی سنتی هیئت بود و و حال و هوای عزاداران هیئت را دگرگون ساخت و دلهای آنها را روانه کربلای عشق کرد.

در هنگام اجرای مراسم سینه زنی سنتی حسینیه معتمدی سرشار از جمعیت عزاداران گناوه ای بود که از محلات مختلف در این حسینیه گرد آمده بودند تا به سینه زنی بپردازند.

بعد از سینه زنی سنتی، مراسم حجله قاسم با چاووش خوانی و مداحی کربلایی توزی و همراهی گروه موزیک و دسته های یزله حسینیه اجرا شد که چشم های خیل عزادارن حسینی را لبریز از اشک ماتم در رثای شهدای دشت کربلا کرد.

در این مراسم نیز توزیع نذوراتی چون حلیم صورت پذیرفت و مراسم تا ساعت 3 بامداد ادامه داشت.

گفتنی است که مراسم اصلی و اجتماع عزادارن حسینی و مردم متدین گناوه امروز عصر در کنار امامزاده سلیمان بن علی و گلزار شهدای گناوه واقع در ابتدای بلوار امام علی (ع) برگزار خواهد شد.