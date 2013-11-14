عزاداران زنجانی جلوه هایی باشکوه از ارادت به سیدالشهدا خلق کردند/ برنامه های ویژه عاشورا

به گزارش خبرنگار مهر، پایتخت شور و شعور حسینی در سالروز شهادت سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) غرق در ماتم و عزا است و عزداران حسینی با برگزاری مراسمات عزاداری پرشور و باشکوه یاد شهدای دشت کربلا را گرامی می دارند.



در روز عاشورا هریک از ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت(ع) به نوعی نهضت سرشار از نور، معرفت، شجاعت، ایمان، ایثار، اخلاص و مردانگی حسین بن علی (ع) را پاس داشتند وبه مولا و مقتدای خویش از صمیم قلب عرض ادب و ارادت کردند.



هیئت های عزادار در قالب دستجات سینه و زنجیرزن با چشمانی گریان و حسین، حسین گویان، به طرف حرم مطهر امامزاده حضرت سید ابراهیم (ع) و اماکن مقدس حرکت کرده و بااجتماع در این امکان مقدس به سوگواری پرداختند.



روشن کردن شمع و توزیع لامپ در مساجد و تکایا در شب های تاسوعا و عاشورا، زیارت اهل قبور، دادن ناهار و شام نذری،برپایی محفل زیارت عاشورا، طبخ و پخش انواع غذا، حلوا، حلیم، شله زرد،شیر، شربت و آب به یاد تشنه لبان صحرای نینوا، از جمله رسوم و آیین دیرینه ای است که همه ساله در شب و روز شهادت سومین اختر تابناک امامت و ولایت به طرز باشکوهی درمناطق مختلف استان زنجان برگزار می شود.



"شام غریبان" دیگر آیینی است که در پایان روز عاشورا و پس از تاریک شدن هوا به یاد خرابه نشینان دشت نینوا در زنجان برپا می شود.



در شام غریبان شهدای دشت نینوا، هیئت های عزادار، شب هنگام و در حالی که بیرق ها را بطور خوابانده حمل می کنند با حرکت در معابر عمومی و اجتماع در مساجد، تکایا و حسینیه ها، با خاموش کردن چراغ ها و در فضایی تاریک ، در غم شهدای دشت کربلا و حالات خاندان رسول الله (ص) اشک ماتم می ریزند.



آئین تعزیه(شبیه خوانی) که تداعی گر صحنه های حماسی کربلا در روز عاشورا است در تکیه تاریخی حسینیه ارمغانخانه برگزار می شود . همچنین در محدوده شهری آزادراه زنجان( کمربندی -محدوده پارک شهید رجایی) آئین تعزیه و سوگواری دستجات عزاداری منطقه اسلام آباد شهر زنجان برگزار می شود.



همچنین در ساعت 14 ظهر دسته عزاداری فیضیه و ساعت 19:30 عصر روز پنجشنبه دسته عزاداران مکتب الزهرا(س) برگزار می شود.



آئین سوگواری مردم زنجان و شهرستانهای ابهر ، خرمدره، سلطانیه ، طارم، خدابنده، ماهنشان، ایجرود و هیدج تا سالروز شهادت حضرت امام زین العابدین (ع) ادامه می یابد و عاشقان اباعبدالحسین (ع) ضمن عزاداری به پخش نذورات می پردازند.