دلایل رای ندادن به سه وزیر پیشنهادی/ گودرزی فرد مناسبی برای ورزش است

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص علت عدم اعتماد مجلس به سه وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی پست وزارت ورزش و جوانان، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در مورد آقای سلطانی‌فر که اولین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان کابینه یازدهم بود، توافقی میان دو فراکسیون اصولگرایان و رهروان مجلس صورت گرفته بود که به وی رای اعتماد ندهند.

وی ادامه داد: در مورد صالحی امیری دومین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان نیز ابهاماتی در جلسه رای اعتماد مطرح شد که اکثر آنها اتهام بود و جرم ثابت شده نبود ولی چون نمایندگان برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی مردد شدند، خود به خود در نتیجه آرا موثر بود. البته آقای صالحی هم دفاع کاملی از خودش در جلسه رای اعتماد نکرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص سجادی سومین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان نیز اظهار داشت: نطق رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد به سجادی در رای برخی از نمایندگان موثر بود. البته به نظرم نباید این طور باشد. رئیس جمهور چند انتقاد به روش مجلس مطرح کرد که انتقادهای تندی هم نبود. نباید این انتقادات موجب رای عدم اعتماد برخی نمایندگان به وزیر پیشنهادی می‌شد به طوری که فقط دو رای کم داشت.

وی در ادامه تاکید کرد: البته معتقدم آقای روحانی هم نباید این انتقادات را خصوصا در آن جلسه مطرح می‌کرد. به طور کلی باید از کنار برخی بد رفتاری‌ها بگذرند تا روش محمود احمدی‌نژاد تداعی نشود.

نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا رایزنی‌های ضعیف معاونت پارلمانی رئیس جمهور نیز در عدم رای اعتماد مجلس به سه وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان نقش داشته است؟، گفت: معاونت پارلمانی رئیس جمهور در عدم اعتماد نمایندگان به سه وزیر پیشنهادی نقش اساسی نداشت، عوامل دیگری از جمله ضعف دفاعیاتشان موثر بود. البته روابط عمومی آقای انصاری در مجلس به نظر من چندان قوی نیست و باید قوی تر باشد.

وی در خصوص چهارمین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان نیز اظهار کرد: در خصوص گودرزی مقداری تحقیق کردم، به نظرم ایشان گزینه مناسبی برای وزارت ورزش و جوانان است چون از نظر تئوری و عمل، تجربه خوبی در ورزش دارند و از طرفی میان جنبه فرهنگی ورزش و مسائل جوانان ارتباط خوبی برقرار کرده‌اند. فکر می‌کنم در جلسه رای اعتماد هم مشکل اساسی نداشته باشند.

مطهری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا رئیس جمهور از ابتدا قصد نداشت از نمایندگان برای پست وزارت و یا استانداری‌ها استفاده کند؟، گفت: حدس می‌زنم اینگونه باشد و آقای روحانی در این خصوص نظر داشته و نظرش در عدم استفاده از نمایندگان در پست وزارت و یا استانداری‌ها درست است زیرا مجلس را نباید ناقص کرد، درست نیست که نماینده یک حوزه انتخابیه را از مجلس بیرون بیاورند، چه برای وزارت و چه برای استانداری، خصوصا که معمولا این نیروها نیروهای کیفی مجلس هستند.