نگران از دست دادن جام جهانی هستم/ کی روش گفته باید در ترکیب اصلی باشم

به گزارش خبرگزاری مهر، دژاگه فصل گذشته تا زمانی که مصدوم شد یکی از مهره های اصلی فولام بود اما با طولانی شدن دوران مصدومیت او هم از ترکیب اصلی و فرم آماده خود فاصله گرفت.

دژاگه 27 ساله در این فصل تنها در 3 بازی از ابتدا در ترکیب فولام به میدان رفته و معتقد است اگر هر هفته در ترکیب ثابت فولام به میدان نرود ممکن است جام جهانی را از دست بدهد.

دژاگه می گوید: امسال سال بزرگ و مهمی برای من است. بازی در جام جهانی رویای من است و تابستان آینده این اتفاق برای من رخ خواهد داد. به همین دلیل برای من بسیار مهم است که در این فصل در ترکیب ثابت فولام قرار بگیرم و هر هفته بازی کنم.

مهاجم پیشین ولفسبورگ افزود: کی روش همیشه به ما می گوید باید برای باشگاه هایمان بازی کنیم چون این موضوع باعث می شود در آغاز هر تورنمنتی آماده باشیم و شرایط بازی داشته باشیم. اگر در ترکیب ثابت فولام بازی نکنم نگران از دست دادن جام جهانی خواهم بود به همین دلیل امیدوارم آماده باشم.

دژاگه در دو شکست پیاپی فولام مقابل منچستریونایتد و لیورپول در ترکیب ثابت این تیم به میدان رفت و امیدوار است در بازی حساس هفته آینده مقابل سوانزی نیز در ترکیب ثابت قرار گیرد.

دژاگه می گوید: مدت زیادی از میادین دور بودم و از اینکه اکنون برگشته ام خوشحالم. احساس خوبی دارم اما می دانم باید سخت تلاش کنم چون ما چند بازیکن خوب جدید به خدمت گرفته ایم. به خودم اطمینان دارم به همین دلیل می خواهم به مربی تیم نشان دهم شایستگی بازی در ترکیب اصلی را دارم. ما در پست من بازیکنان زیادی در اختیار داریم اما این برای من خوب است چون باعث می شود بیشتر پیشرفت کنم و بهترین عملکرد را داشته باشم.