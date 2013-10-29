دژاگه دلایل حضورش در تیم ملی ایران را اعلام کرد/ از سفر به اسرائیل امتناع کردم!

به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان دژآگه در گفتگو با سایت ionline به پرسش های خبرنگار این سایت در خصوص پیوستن به تیم ملی فوتبال ایران و دیگر مسائل پاسخ گفته است:
* چطور شد که شما به تیم ملی ایران پیوستید؟
- کارلوس کیروش عامل پیوستنم به فوتبال ایران بود. این مربی تماس های زیادی با من گرفت و قانعم کرد برای تیم ملی ایران بازی کنم. الان از اینکه در تیم ملی بازی می کنم خوشحالم.
* کجا متولد شدی؟
- تهران. ایران. وقتی خیلی کوچک بودم ایران را به مقصد آلمان ترک کردم. من بازی ایران – پرتغال در جام جهانی 2006 را از ایران دیدم. دکو عجب گلی زد.
* شما پنج بار در روز نماز می خوانید؟
- من یک فرد مذهبی هستم. قبل از هر بازی با اسم خدا وارد زمین می شوم.
* ماه رمضان روزه می گیرید؟
- بله البته. مثل خیلی های دیگر از جمله ریبری.
* آیا واقعیت دارد که با مسئولان فوتبال آلمان دچار مشکل شدید؟
- نه مشکلی نبود. الان همه چیز تمام شده است.
* پس مشکل چه بود؟
- تیم زیر 21 سال آلمان قرار بود به اسراییل سفر کند و من امتناع کردم.
* چرا؟
- ایران کشور اسراییل را به رسمیت نمی شناسد. چند روز بعد رئیس فدراسیون فوتبال آلمان مرا به دفترش خواست و ما خیلی مودبانه با هم صحبت کردیم. آنها از من خواستند این موضوع را به سیاست ربط دهم که من امتناع کردم. من در تیمهای زیر 17، 18، 19، 20 21 سال بازی کرده ام و در 50 بازی ملی 15 گل به ثمر رسانده ام. من با نویر، بوآتنگ، هوملس، هودس، خدیرا، اوزیل و بسیاری دیگر بازی کردم.
* و ریکاردو کاستا.
- بله ما با هم در سال 2009 در ولفسبورگ بازی میکردیم و قهرمان بوندس لیگا شدیم. او خیلی به من کمک کرد و به لحاظ شخصیتی فرد ارزشمندی است. او الان کاپیتان والنسیاست و باید مجسمه اش را ساخت. (می خندد)
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