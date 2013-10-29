دژاگه دلایل حضورش در تیم ملی ایران را اعلام کرد/ از سفر به اسرائیل امتناع کردم!

به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان دژآگه در گفتگو با سایت ionline به پرسش های خبرنگار این سایت در خصوص پیوستن به تیم ملی فوتبال ایران و دیگر مسائل پاسخ گفته است:

* چطور شد که شما به تیم ملی ایران پیوستید؟

- کارلوس کی‌روش عامل پیوستنم به فوتبال ایران بود. این مربی تماس های زیادی با من گرفت و قانعم کرد برای تیم ملی ایران بازی کنم. الان از اینکه در تیم ملی بازی می کنم خوشحالم.

* کجا متولد شدی؟

- تهران. ایران. وقتی خیلی کوچک بودم ایران را به مقصد آلمان ترک کردم. من بازی ایران – پرتغال در جام جهانی 2006 را از ایران دیدم. دکو عجب گلی زد.

* شما پنج بار در روز نماز می خوانید؟

- من یک فرد مذهبی هستم. قبل از هر بازی با اسم خدا وارد زمین می شوم.

* ماه رمضان روزه می گیرید؟

- بله البته. مثل خیلی های دیگر از جمله ریبری.

* آیا واقعیت دارد که با مسئولان فوتبال آلمان دچار مشکل شدید؟

- نه مشکلی نبود. الان همه چیز تمام شده است.

* پس مشکل چه بود؟

- تیم زیر 21 سال آلمان قرار بود به اسراییل سفر کند و من امتناع کردم.

* چرا؟

- ایران کشور اسراییل را به رسمیت نمی شناسد. چند روز بعد رئیس فدراسیون فوتبال آلمان مرا به دفترش خواست و ما خیلی مودبانه با هم صحبت کردیم. آنها از من خواستند این موضوع را به سیاست ربط دهم که من امتناع کردم. من در تیم‎های زیر 17، 18، 19، 20 21 سال بازی کرده ام و در 50 بازی ملی 15 گل به ثمر رسانده ام. من با نویر، بوآتنگ، هوملس، هودس، خدیرا، اوزیل و بسیاری دیگر بازی کردم.

* و ریکاردو کاستا.

- بله ما با هم در سال 2009 در ولفسبورگ بازی می‌کردیم و قهرمان بوندس لیگا شدیم. او خیلی به من کمک کرد و به لحاظ شخصیتی فرد ارزشمندی است. او الان کاپیتان والنسیاست و باید مجسمه اش را ساخت. (می خندد)