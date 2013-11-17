بازیکنان میلان در رده سنی 40 تا 50 سال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، حمید استیلی خبر داد اعضای تیم فوتبال میلان که برای بازی خیریه به تهران سفر می‌کنند، در رده سنی 40 تا 50 سال قرار دارند.

وی همچنین بیان کرد: البته اکثر اعضای این تیم در رده سنی 40 تا 45 سال هستند و برای پرسپولیس محدودیتی برای رده سنی وجود نخواهد داشت و از میان بازیکنانی که بازنشسته شده‌اند و از فوتبال خداحافظی کرده‌اند، نفرات مورد نظر انتخاب می‌شوند.



حمید استیلی که پیش از این به ایتالیا سفر کرده بود، همچنین خبر از آماده بودن و تمرین داشتن تیم میلان داد و افزود: آنها بازی‌های مختلفی را در ایتالیا، اروپا و سراسر جهان انجام می‌هند و به همین دلیل آمادگی خوبی دارند و در شرایط تمرین هستند. به همین خاطر باید تصمیم بگیریم تیمی را به میدان بفرستیم که نفرات آن شرایط مشابهی داشته باشند.