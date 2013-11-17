پیشکسوتانی که با رویانیان مخالف هستند هم باید به بازی با میلان دعوت شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان در ابتدای نشست با علی پروین و پنج پیشکسوت پرسپولیس موضوعاتی را درباره بازی ستارگان میلان و پرسپولیس مطرح کرد و خواستار همکاری پیشکسوتان و بزرگان پرسپولیس برای انتخاب تیم ستارگان شد.

رویانیان در این باره خطاب به اعضای حاضر در جلسه گفت: مذاکرات ما با میلان که امروز منجر به توافق و عقد قرارداد شده از مدت‌ها پیش و به منظور برگزاری بازی خداحافظی مهدی مهدوی کیا آغاز شد. ابتدا با باشگاه هامبورگ که مهدوی کیا بیش از 10 سال در آن عضویت داشته وارد مذاکره شدیم و حتی آقای منتقمی و مسئول امور بین الملل باشگاه راهی آلمان شدند و با باشگاه هامبورگ و شرکتی که بازی‌های تدارکاتی آنها را برگزار می‌کند وارد مذاکره شدیم.

وی افزود: آنها ابتدا گفتند 500 هزار یورو دریافت می‌کنیم و بعد برای سفر به تهران تخفیف داده و مبلغ 400 هزار یورو را پیشنهاد دادند. ما هم برای بررسی هزینه‌ها و درآمدها تخمین‌هایی زدیم و برآوردهایی داشتیم. پس از این مذاکرات نشستی با مهدوی کیا داشتیم و این بازیکن اخلاق مدار و خوب فوتبال کشورمان تاکید کرد راضی نیستم باشگاه پرسپولیس برای برگزاری بازی خداحافظی‌ام متحمل هزینه سنگین شود و این مبالغ برای برگزاری یک بازی ندارکاتی بسیار سنگین است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه پس از آن موضوع برگزاری بازی ستارگان پرسپولیس و میلان را نیز با مهدوی کیا در میان گذاشتیم، گفت: نظر مهدوی کیا برای این بازی مثبت بود اما باز هم تاکید کرد دوست ندارد باشگاه در این شرایط اقتصادی متحمل هزینه شود. با این حال مهدوی کیا در مجموع موافق برگزاری بازی با ستارگان میلان بود چرا که می‌توانیم هزینه‌های بازی را تامین کرده و به مرحله درآمدزایی نیز برسیم.

رویانیان ادامه داد: ما پس از آن مذاکرات خودمان با باشگاه آث میلان و نمایندگان تیم ستارگان میلان را جدی‌تر کردیم و الان به توافق مالی رسیده و قراردادی هم منعقد شده و متعهد شده ایم 70 درصد مبلغ مورد توافق را تا پایان هفته پرداخت کنیم تا سفر آنها به تهران قطعی شود. برای تامین این مبلغ هم توافقاتی با یک شرکت بخش خصوصی داشته‌ام و مسئولیت تامین هزینه‌ها، برگزاری بازی، نظم، تشریفات، مراسم ها و ... بر عهده بنده و باشگاه است و تلاش می‌کنیم این بازی را به درآمدزایی برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: بد نیست بدانید که میلانی‌ها بیش از یک سوم مبالغ دریافتی خود را صرف امور خیریه در میلان می‌کنند و با یک موسسه خیریه همکاری دارند. ما نیز انشاءالله بخشی از عواید برگزاری این بازی را صرف امور خیریه خواهیم کرد. بنده جلساتی با فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ داشته‌ام و از آنها نیز برای مشارکت در بازی دعوت به همکاری کرده‌ام که خوشبختانه قول مساعد داده‌اند. با رسانه‌ها، وزارت ورزش، ورزشگاه آزادی و دیگر نهادها نیز نشست‌هایی خواهیم داشت و امروز نیز مزاحم شما شده ایم تا در انتخاب تیم ستارگان پرسپولیس همفکری و تبادل نظر شود.

به گزارش سایت باشگاه پرسپولیس، رویانیان در ادامه تصریح کرد: اعضای حاضر در این جلسه تقریبا اعضای کمیته فنی باشگاه هستند. البته پیروانی، رضا وطنخواه و جعفر کاشانی هم دعوت شده بودند که به بنده اطلاع دادند آقای وطنخواه به علت حضور در تبریز و آقای پیروانی به علت حضور در بازی تیم سفرا نتوانستند به این جلسه بیایند. البته بنده گفته بودم که آقای کلانی را نیز دعوت کنید که نمی‌دانم چرا این کار انجام نشده.

رویانیان خطاب به حاضران در جلسه گفت: شما بزرگان پرسپولیس و اعضای کمیته فنی را دعوت کرده ایم تا برای انتخاب تیم ستارگان پرسپولیس تصمیم بگیرید و مشخص کنید که کادرفنی، سرپرستی و بازیکنان تیم چه نفراتی باشند. پیشنهاد می دهم به اندازه دو تیم بازیکن انتخاب شود تا نفرات بیشتری در این بازی به میدان بروند و روز خاطره انگیزی برای فوتبال کشورمان و هواداران پرسپولیس رقم بزنند. می‌دانم انتخاب یک تیم از بین پیشکسوتان تاریخ پرسپولیس کار سختی است. طبیعی است که خیلی ها دوست داشته باشند در این بازی به میدان بروند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: تنها نکته مهمی که بنده از شما خواهش می‌کنم در انتخاب نفرات به آن توجه داشته باشید این است که موافق بودن یا مخالف بودن برخی از پیشکسوتان پرسپولیس با بنده را به هیچ عنوان در انتخاب نفرت ملاک قرار ندهید؛ بلکه ملاک شایستگی و سوابق افراد باشد. ما در کنار شما هستیم و هرچند که انتخاب نفرات را به پیشکسوتان می‌سپاریم اما خودمان را کنار نمی‌کشیم.

رویانیان افزود: ما شما را دعوت کرده‌ایم چرا که پیشکسوتان و هواداران صاحبان واقعی پرسپولیس هستند و بنده و امثال رویانیان‌ها کارمند این باشگاه بوده و همان طور که یک روز می آیند یک روز هم می روند. بنده امیدوارم این بازی و انتخاب تیم ستارگان پرسپولیس به قول آقای پروین زمینه ساز همدلی و اتحاد هرچه بیشتر خانواده بزرگ پرسپولیس شود.

رویانیان پس از شنیدن حرف ها و نظرات علی پروین و سایر اعضای حاضر در نشست جلسه را ترک کرد تا پیشکسوتان پرسپولیس درباره انتخاب نفرات تیم ستارگان با یکدیگر همفکری کرده و جمع بندی نظرات خود را به باشگاه اعلام نمایند.

رویانیان در خلال جلسه برخی از موارد نقل و انتقالات پرسپولیس را پیگیری کرد و گفتگوهایی با مسئولان باشگاه های ذوب آهن ، نفت تهران و همچنین قبل از شروع جلسه گفتگویی نیز با علی دایی داشت.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پیشنهاد علی پروین مبنی بر برگزاری جلسه با ستارگان دهه 40 و 50 پرسپولیس را طرحی بسیار خوب دانست و تاکید کرد این نشست برگزار شود تا نظرات آنهایی که بانی تشکیل تیم پرسپولیس بوده اند برای انتخاب تیم ستارگان پرسپولیس مد نظر قرار گرفته و در انتخاب نفرات لحاظ شود.