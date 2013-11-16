به تجربه فدراسیون برای بازی با میلان نیاز داریم/ تجلیل از دایی، باقری و هاشمیان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان پس از توافق قطعی با باشگاه آ.ث.میلان و تیم ستارگان میلان به منظور برگزاری بازی خیریه ستارههای پرسپولیس و میلان در هفتم آذر ماه، امروز شنبه در فدراسیون فوتبال با علی کفاشیان دیدار و گفتگو کرد و خواهان همکاری و مشارکت همه جانبه فدراسیون و سازمان لیگ در امر برگزاری این بازی شد.
محمد رویانیان در این باره گفت: یک ماه است که بافرانکو باره سی نماینده ستارگان میلان، بخش بینالملل باشگاه آ.ث.میلان و شرکت میران درباره این بازی در حال مکاتبه و مذاکره هستیم. خوشبختانه این پیگیریها به نتیجه رسیده و ما با آنها به توافق نهایی و کتبی دست پیدا کردیم. در این راستا باید تا پایان هفته جاری به تعهدات خود عمل نموده و 70 درصد مبلغ مورد توافق را پرداخت نمائیم تا همه چیز طبق برنامه پیش برود.
وی افزود: تیم میلان با نفرات شناخته شده و شاخصی به ایران سفر میکند و این بازی میتواند جذابیتهای بسیاری داشته و از جهات مختلف تاثیرگذاری خود را داشته باشد. این بازی یک دیدار ملی خواهد بود. ما برای برگزاری این دیدار نیاز به همکاری و مساعدت همه جانبه ارکان فدراسیون و سازمان لیگ نیاز داریم. من چندین بار با مهدی تاج و معاونان ایشان جلسه و گفتگو داشتم و جا دارد از سازمان لیگ و باشگاههایی که ما را در قطعی شدن زمان برگزاری این بازی یاری و همراهی کردند، تقدیر و تشکر کنم.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تاکید کرد در دیدار امروز با علی کفاشیان نیز درخواست کردم از تجربیات و توان ارکان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در امر برگزاری بازیهای بزرگ، بهرهمند شویم و بتوانیم تا استفاده از تجارب مسئولان این دو مجموعه در امر برگزاری مسابقات، این بازی را به خوبی برگزار نمائیم.
رویانیان با بیان اینکه کفاشیان با نگاهی ملی و مثبت، قول همه گونه همکاری را دادند، خاطرنشان کرد: جا دارد از کفاشیان هم تشکر نمایم. بنده معتقدم باشگاه پرسپولیس و دیگر باشگاهها، جزئی از زیر مجموعه فدراسیون فوتبال هستند و باید در کارهای بزرگ با همکاری و تعامل، کارها را پیش برد تا بهترین خروجی را داشته باشد.
وی ادامه داد: ما علاوه بر فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، قطعا با وزارت ورزش و جوانان، ورزشگاه آزادی، هیأت فوتبال استان تهران و رسانهها نشستهایی خواهیم داشت و نیاز به تعامل و همکاری با بخشهای مختلف را داریم.
رویانیان خاطرنشان کرد: ما میخواهیم در این بازی از پیشکسوتان تاریخ پرسپولیس تجلیل و قدردانی نموده و بازی یادبود و خداحافظی ویژهای برای مهدی مهدویکیا برگزار کرده و از بزرگانی چون علی دایی، کریم باقری، وحید هاشمیان و غیره تجلیل نماییم. اینها در میادین ملی و بینالمللی افتخارات بزرگ و کم نظیر و بعضا بینظیری را برای فوتبال کشورمان به ارمغان آوردهاند و شایسته بهترین تجلیلها هستند.
وی که با سایت باشگاه پرسپولیس صحبت کرده است، تصریح کرد: در حال حاضر بنده تمرکز خود را روی پرداخت مبلغ مورد توافق و امضای قرارداد با حامی مالی گذاشتهام و همکارانم در باشگاه سایر مسائل را پیگیری میکنند. در این شرایط لازم دانستم با رئیس فدراسیون فوتبال هم دیدار و گفتگو داشته باشم و ضمن تقدیر از سازمان لیگ و سایر باشگاهها، خواهان مشارکت و همکاری همه جانبه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با پرسپولیس شوم.
مدیر عامل پرسپولیس خاطرنشان کرد: لازم میدانم از نگاه مثبت رسانهها نسبت به چنین رویدادی تشکر نمایم و بگویم واکنش مثبت رسانهها نسبت به چنین دیدارهایی باعث ترغیب ما شده و امیدواریم بتوانیم با کسب تجربیات ارزشمند از برگزاری این مسابقه، دیدارهای بزرگ دیگری برگزار نمائیم.
رویانیان در پایان گفت: ما در دی ماه امسال با تیم روبین کازان روسیه که در سالهای اخیر تجربه بازی در لیگ اروپایی را داشته، بازی دوستانه برگزار میکنیم و ضمن تکریم بزرگان و پیشکسوتان پرسپولیس در این بازیها، طبق رسالت فرهنگی و اجتماعی که بر عهده خود میدانیم، اهداف خیرخواهانه و ورزشی را پیگیری مینمائیم.
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