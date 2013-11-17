تاریخ برگزاری هفته پنجم لیگ برتر والیبال تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه قبلی قرار بود هفته پنجم دور رفت مسابقات والیبال قهرمانی مردان ایران روز چهارشنبه ششم آذرماه با برگزاری شش دیدار در شهرهای مشهد، تبریز، بندرعباس، کاشان، تهران و کرج پیگیری شود.

با توجه به اینکه تیم ملی والیبال ایران روز پنجم آذرماه از مسابقات جام قهرمانان قاره‌ها به کشور باز خواهد گشت، سازمان لیگ فدراسیون والیبال اعلام کرد به دلیل کمبود وقت و مشکل تیم‌ها برای استفاده از ملی‌پوشان، دیدارهای هفته پنجم دور رفت از چهارشنبه ششم آذرماه به یکشنبه هشتم دی ماه تغییر کرد.

با برگزاری شش دیدار عقب افتاده هفته پنجم لیگ برتر والیبال در روز یکشنبه هشتم دی ماه، دور رفت این رقابتها به پایان خواهد رسید.

