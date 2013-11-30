به گزارش خبرنگار مهر، پس از سه هفته تعطیلی رقابتهای لیگ برتر والیبال با یک بازی هیجان انگیز بازگشایی می‌شود. فردا یکشنبه تیم‌های کاله آمل و متین ورامین در دیدار معوقه هفته نخست رقابتهای لیگ برتر به مصاف هم می‌روند. این بازی به نوعی تکرار بازی فینال مسابقات فصل گذشته لیگ برتر است که با قهرمانی کاله خاتمه یافت.

بازی دو تیم به نوعی تقابل بازیکنان تیم ملی با یکدیگر است. کاله با عادل غلامی، حمزه زرینی و فرهاد ظریف گام به این میدان می‌گذارد و در آنسوی میدان هم سعید معروف، شهرام محمودی و مجتبی میرزاجانپور حضور دارند. محمد موسوی دیگر ستاره تیم متین است که به خاطر مصدومیت در بازی تیم ملی مقابل آمریکا در جام بین قاره‌ای هنوز شرایط بازی کردن را پیدا نکرده و غایب است.

تیم‌های متین و کاله با یک بازی کمتر نسبت به 10 تیم دیگر در پایان هفته چهارم به ترتیب با 9 و 5 امتیاز رتبه‌های اول و هفتم لیگ برتر والیبال را در اختبار دارند.