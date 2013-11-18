جعفر درویشزاده در گفتگو با خبرنگار مهر به پیشینه ورزشی عضور جدید هیات رئیسه فدراسیون ژیمناستیک اشاره کرد و اظهار داشت: ریاست سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و عضویت در کمیته بینالمللی المپیک نشان میدهد که هاشمیطبا فردی خبره در مدیریت ورزشی است. او اولین فردی بود که بحث مدیریت و رهبری در ورزش را مطرح کرد.
وی ادامه داد: در همین زمینه کارشناسانی از کانادا و کوبا به ایران آمدند و حتی خود من هم از افرادی بودم که در دورههای آموزشی آنها شرکت کردم. این اتفاقات مربوط به زمان مدیریت هاشمیطبا در ورزش است. او مجموعه ورزشی انقلاب را به یک شهر ورزشی تبدیل کرد. در کل هاشمیطبا جزو مدیرانی بود که زبان ورزش را به خوبی میدانست و به رشد و توسعه علاقه خاصی داشت.
رئیس فدراسیون ژیمناستیک با تاکید بر اینکه یکی از اهداف هر فدراسیون در هیات رئیسه بهره بردن از افرادی صاحبنظر و مسلط به ورزش است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس از حضور مصطفی هاشمیطبا در هیات رئیسه فدراسیون استقبال کردیم. قطعا همکاری با چنین فردی در آیندهای نزدیک، تاثیرات داخلی و بینالمللی خوبی خواهد داشت.
"پیوستن مصطفی هاشمیطبا به هیات رئیسه فدراسیون ژیمناستیک بر اساس درخواست کدام طرف انجام شد"؟، درویشزاده در پاسخ به این پرسش گفت: به درخواست خود من؛ میخواستم فرد یا افرادی آگاه با پیشینه طولانی از مدیریت در ورزش در هیات رئیسه حضور داشته باشند. در همین راستا حضور هاشمیطبا در هیات رئیسه را پیشنهاد دادم و موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری کردم.
وی در پاسخ به این پرسش که "گفته میشود این پیوستن در راستای فراهم شدن مقدمات حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک انجام شده است"؟، گفت: نه؛ این موضوع اصلا ارتباطی به کمیته ندارد. از نظر سیاستگذاری خواست خود من بود که هاشمیطبا عضو هیات رئیسه فدراسیون شود. به هر حال فردی که زمانی تمام فدراسیونها را مدیریت میکرد، حضورش در یک فدراسیون میتواند تاثیرات خوبی داشته باشد.
رئیس فدراسیون ژیمناستیک تاکید کرد: هفته آینده نشستی با مصطفی هاشمیطبا در محل فدراسیون خواهیم داشت و بعد از آن وی به طور رسمی کارش را در هیات رئیسه فدراسیون آغاز میکند.
به گزارش مهر، روز گذشته مصطفی هاشمیطبا به عنوان عضو جدید هیات رئیسه فدراسیون ژیمناستیک انتخاب شد.
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