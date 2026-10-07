سهم ناچیز ایران از بازار ۷ هزار میلیارد دلاری محصولات حلال

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رستگار، بعد از ظهر چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵، در نشست خبری همایش بین‌المللی حلال و سلامت، اظهار داشت: کالایی که حلال و سالم باشد، کیفیت آن بالاتر خواهد رفت.

وی افزود: بازار ۷ هزار میلیارد دلاری فرآورده‌های حلال در دنیا، نشان می‌دهد که این مقوله چقدر مهم است.

رستگار گفت: کشورهایی مثل ترکیه در این حوزه کار کرده و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز به این حوزه ورود کرده‌اند. اما کشور ما هنوز آن طور که باید، با مقوله حلال آشنا نیست.

وی افزود: امروزه واژه حلال فقط شامل غذا نیست و این مقوله وارد حوزه دارو نیز شده است. در حوزه آرایشی و بهداشتی نیز موضوع حلال مورد توجه قرار دارد.

رستگار ادامه داد: در ملزومات مصرفی پزشکی نیز مسئله حلال جای بحث دارد.

وی افزود: بنابراین، حلال فقط برای غذا نیست و حوزه گسترده‌ای را در بر می گیرد. حتی در بازی‌های رایانه‌ای نیز حلال و حرام داریم. مثلا، بازی هایی که همراه با خشونت و کشتار هستند، حرام هستند.

رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو گفت: در حوزه مُد و فشن نیز حلال و حرام داریم.

وی افزود: بحث اقتصادی حلال آنقدر بزرگ است و رسانه‌ها باید اطلاع‌رسانی کنند. زیرا سهم ما از بازار ۷ هزار میلیارد دلاری حلال، یک دهم تا دو دهم درصد است.

رستگار ادامه داد: هدف از برگزاری همایش بین‌المللی حلال و سلامت، این است که اهمیت کالاهای حلال را مطرح کنیم. زیرا، سلامت کالاهای حلال بالاتر از سایر کالاهایی است که نشان حلال ندارند.

وی با عنوان این مطلب را ۷۵ درصد کالاهای حلال در حوزه سازمان غذا و دارو قرار دارد، افزود: تلاش می‌کنیم تمامی بازیگران بازار حلال را در همایش پیش رو گردهم بیاوریم تا بتوانیم از مزیت‌های آن بهره‌مند شویم.

همایش بین‌المللی حلال و سلامت، ۱۱ آبان ۱۴۰۴ در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود.

تقدیر از واحدهای منتخب، یکی از برنامه‌های این همایش است.‌