به گزارش خبرنگار مهر، عباس بدیعی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه صنعت دامپروری با هر میزان توسعه، بدون پیوست بهداشت و دامپزشکی قابلیت بقا و تاب‌آوری ندارد، اظهار کرد: دامپزشکی شریک راهبردی حوزه سلامت است و همواره به همکاری نزدیک با دامداران، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها نیاز است تا هشدارها و اطلاعیه‌ها به‌موقع برسد.

وی ادامه داد: صنایع جانبی مانند کشتارگاه‌های طیور و دام، واحدهای فرآوری شیر و تخم‌مرغ و تولید فرآورده‌های متنوع نیز باید همگام با رشد دامپروری توسعه و به‌روز شوند؛ این امر به ارتقای سیستم بهداشتی نیز کمک می‌کند.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان افزود: در پیشگیری و کنترل بیماری‌ها، اطمینان دامدار از جبران خسارت ضروری است تا بیماری پنهان نشود و تنها سازوکار دولتی جبران خسارت، بیمه است.

بدیعی با بیان اینکه نفوذ بیمه در صنعت مدرن طیور بسیار بالاست و بیش از ۹۹ درصد واحدهای صنعتی بیمه‌اند، خاطرنشان کرد: از این رو در مخاطراتی مانند آنفلوانزا سریع اطلاع می‌دهند و جبران خسارت ممکن است.

به گفته وی، در حوزه دام این پوشش ضعیف است و بیمه یکی از الزامات جدی پیشگیری و کنترل بیماری است.

معاون سلامت دامپزشکی اصفهان با اشاره به اینکه سطح نظارتی بسیار وسیع بوده و کمبود نیروی انسانی، تجهیزات و خودرو جدی است، ابراز کرد: فقط در شهرستان اصفهان حدود سه هزار واحد عرضه خرد وجود دارد که نظارت بر آن‌ها یا نیازمند نیروی دولتی یا خرید خدمات است و در هر دو حالت اعتبار و نیروی انسانی، سوخت سیستم عملیاتی است.

بدیعی با بیان اینکه در صادرات فرآورده‌های با منشأ دامی، نقش دامپزشکی بلامنازع است، گفت: در تجارت بین‌الملل فقط محصول نهایی کنترل نمی‌شود؛ کل فرآیند و زنجیره تولید بررسی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان جهانی بهداشت نیز نقش بهداشت دام را در سلامت به رسمیت شناخته است، تصریح کرد: انتظار می‌رود در مدیریت کلان و تخصیص اعتبارات، به این نقش بیشتر توجه شود.

بدیعی به مطالبه صنعت دامپروری برای تکمیل آزمایشگاه مرجع مرکزی اداره کل دامپزشکی استان اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی امکان توسعه کافی وجود ندارد و این موضوع به‌عنوان مطالبه دامداران پیگیری شده اما به حمایت و همراهی بیشتری نیاز دارد.