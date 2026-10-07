به گزارش خبرگزاری مهر، علی علیزاده در جریان مسابقات دوومیدانی قهرمانی ناشنوایان آسیا که به میزبانی مالزی در حال برگزاری است، در دو ماده ۸۰۰ و ۱۵۰۰ متر به روی سکو رفت.

علیزاده در نخستین روز این رقابت‌ها در ماده دوی ۱۵۰۰ متر با عملکردی موفق به مدال نقره دست یافت و نخستین مدال کاروان اعزامی ایران در این مسابقات را به نام خود ثبت کرد.

این ملی‌پوش خراسان رضوی در ادامه رقابت‌ها نیز در ماده دوی ۸۰۰ متر با نمایشی قدرتمند از خط پایان عبور کرد و با کسب عنوان قهرمانی، مدال طلای این ماده را برای ایران به ارمغان آورد.

به این ترتیب، علی علیزاده تاکنون با کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره، یکی از چهره‌های موفق تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا بوده است.

امیرحسین ثنایی‌زاهد، سرپرست هیأت ورزش‌های ناشنوایان خراسان رضوی نیز ضمن تبریک این موفقیت به علی علیزاده، خانواده وی، مربیان و جامعه ورزش ناشنوایان استان، برای ملی‌پوشان کشورمان در ادامه این مسابقات آرزوی موفقیت و کسب مدال‌های بیشتر کرد.