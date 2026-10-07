به گزارش خبرنگار مهر، محمود پورعباس بیلندی صبح چهارشنبه در نسشت خبری همزمان با روز روستا و عشایر در مشهد اظهار کرد: مردم روستا باید ابتدا مسائل خود را شناسایی و اولویت‌بندی کنند و سپس برای حل آن راهکار ارائه دهند؛ چراکه حل مسائل روستا از سوی دستگاه‌های بیرونی بدون شناخت دقیق از شرایط محلی، گاهی می‌تواند مشکلات جدیدی ایجاد کند.

معاون پیشرفت روستایی جهاد سازندگی خراسان رضوی بیان کرد: نمی‌توان برای همه روستاها یک نسخه واحد پیچید؛ حتی ممکن است دو روستا با فاصله کمتر از پنج کیلومتر، مسائل و راهکارهای کاملاً متفاوتی داشته باشند.

وی نقش جهاد سازندگی را در این مدل، تسهیلگری دانست و گفت: اگر مردم پس از بررسی، مثلاً اعلام کنند که ۳۰ درصد از راهکارشان نیازمند ورود حاکمیت است، جهاد سازندگی وظیفه دارد از طریق رایزنی و ارتباط با دستگاه‌های مختلف، ظرفیت حاکمیت را پای کار بیاورد؛ اما در نهایت اجرای بخش اصلی کار بر عهده خود مردم خواهد بود.

پورعباس بیلندی همچنین بر تفاوت میان «پیشرفت» و «توسعه» تأکید کرد و گفت: هدف ما صرفاً بزرگ‌تر شدن و توسعه فیزیکی روستا نیست، بلکه باید همزمان با رشد روستا، مردم آن نیز رشد کنند و توانمند شوند.

معاون پیشرفت روستایی جهاد سازندگی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت گردشگری روستاهای خراسان رضوی افزود: مشهد سالانه حدود ۳۵ میلیون زائر دارد که حدود هفت میلیون نفر از آنها زائر خارجی هستند، اما بخش زیادی از منافع اقتصادی این ظرفیت در محدوده مشهد، طرقبه و شاندیز متمرکز شده و روستاهای دارای ظرفیت گردشگری سهم اندکی از این فرصت دارند.

وی همچنین از شناسایی نخبگان و افراد توانمند روستایی خبر داد و گفت: افرادی که در روستاها ایده و طرح دارند می‌توانند ظرفیت‌های خود را به جهاد سازندگی ارائه کنند تا زمینه اجرای این طرح‌ها در سایر روستاها نیز فراهم شود.

پورعباس میزان استقبال مردم از طرح «هسته پیشرفت روستا» را قابل توجه دانست و گفت: بر اساس بازدیدها و جلسات برگزارشده، به نظر می‌رسد بیش از ۸۰ درصد مردم نسبت به این رویکرد اقبال دارند.

معاون پیشرفت روستایی جهاد سازندگی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت بازگشت واقعی مردم به عرصه حل مسائل کشور، گفت: مشکلات کشور با کار جهادی حل خواهد شد و حاکمیت باید میدان را برای حضور مردم باز کند. جهاد سازندگی نیز تلاش می‌کند در حوزه روستا، با ایفای نقش تسهیلگری، زمینه حضور و اثرگذاری بیشتر مردم را فراهم کند.