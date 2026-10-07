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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

جهش قدرتمند شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز

جهش قدرتمند شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز

در پایان دادوستدهای امروز بازار سرمایه، شاخص کل با رشدی چشمگیر بیش از ۱۵۳ هزار واحدی، به ارتفاع ۸ میلیون و ۱۳۱ هزار واحد صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از داده‌های معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران، معاملات روز ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ در ساعت ۱۳:۵۴:۱۳ با بسته شدن رسمی بازار پایان یافت. در این روز، شاخص کل بورس با افزایش ۱۵۳ هزار و ۹۲۰ واحدی، در عدد ۸ میلیون و ۱۳۱ هزار و ۹۲ واحد قرار گرفت. همچنین، شاخص کل (هم‌وزن) نیز با رشد ۳۶ هزار و ۴۷۱ واحدی، به ارتفاع ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۴۳۷ واحد دست یافت.

بر اساس این گزارش، ارزش کل بازار سرمایه در پایان معاملات امروز به رقم ۲۳۵ هزار و ۴۹۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون واحد رسید. فعالان بازار در جریان معاملات امروز، ۹۷۸ هزار و ۳۱۸ نوبت معامله را به ثبت رساندند که طی آن، ۷۲ میلیارد و ۲۴۹ میلیون برگه سهم با ارزشی معادل ۴۵۲ هزار و ۸۱۲ میلیارد و ۱۹۲ میلیون واحد دادوستد شد.

کد مطلب 6970850
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • مالباخته ۹۹ IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      0 0
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      فقط شاخص داره بالا میره با چندتا سهم شاخص ساز اینطوری پیش بره شاخص ۱میلیارد هم زیان ما جبران نمیشه الان شاخص چند هفته اصلاح کرد برگشت بالاتر ولی سهام ها هنوز درجا می زنند
    • IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      0 0
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      دلار ثابت بمونه یه چیزی الان شاخص از پارسال دو برابر شده ولی قیمت ها از پارسال ۳ برابر شده طلا ۵ برابر شده
    • خونه از دست داده مستاجر IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      0 0
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      تصور کنید خونه ام را فروخته ام آورده ام بورس الان میتونم یه پراید مدل ۸۳ بخرم
    • IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      1 0
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      جالب اینجاست سهام هایی که رشد کرده اند رشد می کنند سهام ما همینطور در زیان درجا می زند سال ۴۰۲ به خدا بهتر بود سهام هایی که خیلی اصلاح کرده بودند دامنه نوسانشان ۷ درصد شد تا زیان ها جبران بشه الان مونده به انصاف حقوقی ها

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