جهش قدرتمند شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از داده‌های معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران، معاملات روز ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ در ساعت ۱۳:۵۴:۱۳ با بسته شدن رسمی بازار پایان یافت. در این روز، شاخص کل بورس با افزایش ۱۵۳ هزار و ۹۲۰ واحدی، در عدد ۸ میلیون و ۱۳۱ هزار و ۹۲ واحد قرار گرفت. همچنین، شاخص کل (هم‌وزن) نیز با رشد ۳۶ هزار و ۴۷۱ واحدی، به ارتفاع ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۴۳۷ واحد دست یافت.

بر اساس این گزارش، ارزش کل بازار سرمایه در پایان معاملات امروز به رقم ۲۳۵ هزار و ۴۹۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون واحد رسید. فعالان بازار در جریان معاملات امروز، ۹۷۸ هزار و ۳۱۸ نوبت معامله را به ثبت رساندند که طی آن، ۷۲ میلیارد و ۲۴۹ میلیون برگه سهم با ارزشی معادل ۴۵۲ هزار و ۸۱۲ میلیارد و ۱۹۲ میلیون واحد دادوستد شد.