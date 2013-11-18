جدیدترین نرخ ارزهای بانکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ دلار آمریکا امروز با 19 ریال رشد 24,808 ریال، قیمت پوند انگلیس با 41 ریال رشد 40,003 ریال و قیمت یورو با افت 33,464 ریال اعلام شد.

قیمت فرانک سوئیس 27,116 ریال، کرون سوئد 3,733 ریال، کرون نروژ 4,054 ریال، کرون دانمارک 4,487 ریال، روپیه هند 395 ریال، درهم امارات متحده عربی 6,755 ریال، دینار کویت 87,662 ریال، یکصد روپیه پاکستان 23,078 ریال، یکصد ین ژاپن 24,755 ریال، دلار هنگ کنگ 3,200 ریال، ریال عمان 64,421 ریال، دلار کانادا 23,781 ریال و راند آفریقای جنوبی 2,439 ریال تعیین کرد.

لیر ترکیه 12,222 ریال، روبل روسیه 762 ریال، ریال قطر 6,814 ریال، یکصد دینار عراق 2,135ریال، لیر سوریه 220 ریال، دلار استرالیا 23,306 ریال، ریال سعودی 6,615 ریال، دینار بحرین 65,788 ریال، دلار سنگاپور 19,902 ریال، ده روپیه سریلانکا 1,894ریال، یکصد روپیه نپال 24,559 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,121 ریال، یوان چین 4,077 ریال، یکصد بات تایلند 78,545 ریال، رینگیت مالزی 7,763 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 23,366 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 16,173 ریال، افغانی افغانستان 436 ریال، منات آذربایجان 31,628 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,661 ریال، سامانی تاجیکستان 5,199 ریال و بولیوار ونزوئلا 3,946 ریال قیمت خورد.