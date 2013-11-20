مقداد نجف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جلسه روز دوشنبه اعضای هیات مدیره این باشگاه خاطرنشان کرد: هم این جلسه و هم جلسه قبلی هیات مدیره باشگاه استقلال برای سیاستگذاری این باشگاه در نیم فصل دوم لیگ برتر بود. ما شرایط گذشته را نیز مرور کردیم و برنامه‌های آینده را هم مورد بررسی قرار دادیم.

وی با اشاره به دیدار معوقه این تیم برابر ملوان بندرانزلی عنوان کرد: بازی که با ملوان بندر انزلی پیش روی تیم قرار گرفته برای ما مهم است. استقلال می‌خواهد با این برد صدرنشین لیگ برتر شود و پس از آن هم قصد داریم مجهزتر و قوی‌تر از قبل هم در لیگ برتر و هم لیگ قهرمانان آسیا ظاهر شویم.

رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال در پاسخ به این سوال که برای حل مشکلات مالی چه راهکارهایی در پیش گرفته‌اید، گفت: ما دو سه راهکار داریم. مشکلات مالی باشگاه چیزی نیست که آن را کتمان کنیم و هدفگذاری ما این است که در مدت زمان کوتاه آن را حل کنیم. در این نشست هم هرکدام از دوستان راهکارهایی را ارایه کردند و با جدیت این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

نجف‌نژاد در خصوص اینکه چه زمانی به باشگاه پول تزریق می شود تا مشکلات این تیم کاهش یابد گفت: نمی‌توانم در خصوص زمان رفع مشکلات چیزی بگویم ولی این را می‌گویم که بزودی این مشکلات تیم حل می‌شود. ما به دنبال راهکارهایی هستیم که عملی هستند و برای همین با جدیت آن را پی می‌گیریم.

وی با ابراز رضایت کامل از عملکرد تیم در نیم فصل اول گفت: باید از کادر فنی و بازیکنان تشکر کنم که با وجود مشکلاتی که وجود داشت با تمام وجود کار کردند و نتایج خوبی را کسب کردند. از مدیرت باشگاه هم به خاطر تلاش‌هایی که داشته تشکر داریم و باید دست هواداران تیم را به خاطر حمایت‌های همه جانبه‌ای که داشته اند بفشاریم. تیم ما در نیم فصل اول به خاطر همدلی که در تیم وجود داشت نتایج خوبی کسب کرد.

رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال در پاسخ به این پرسش که چقدر امیدوار هستید استقلال مثل سال گذشته در نیم فصل دوم صدر جدول را در اختیار بگیرد، بیان کرد: برای شکار روباه باید اسلحه شیر داشته باشیم و زمان نشان می‌دهد که ما اسلحه شیر داریم یا نه. این را در نیم فصل دوم خواهید دید.