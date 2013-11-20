به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، "بوبکر کبه" در خصوص شرایط خود اظهار داشت: خوشبختانه در استقلال هیچ مشکلی ندارم. به این تیم آمدم تا هرچه در توان دارم را برای استقلال بگذارم. میدانم استقلال تیم بزرگی است و ستارههای زیادی دارد به همین دلیل تمرینات خود را با جدیت و پشتکار بیشتر میگذرانم تا بتوانم با کسب آمادگی بیشتر نظر کادرفنی استقلال را به سوی خود جلب کرده و برای این تیم به میدان بروم.
وی همچنین اضافه کرد: اولین روز حضورم در تمرین استقلال خیلی خوب و شیرین بود. توانستم در اولین تمرین برای استقلال دو گل بزنم و نشان بدهم من برای گلزنی به استقلال آمدهام. برایم جالب بود که تمرینات استقلال خیلی حرفهای و پرفشار دنبال میشود و با آنچه من در تمرینات داماش دیده بودم خیلی متفاوت بود.
مهاجم پیشین تیم داماش در ادامه یادآور شد: در استقلال فیکس بازی کردن کار سادهای نیست، اما من سعی میکنم یکی از بازیکنان آماده استقلال باشم و با نظر کادرفنی این تیم به میدان بروم. همه هدف من این است که در هر بازی استقلال صاحب موقعیت گلزنی شوم و به تیم جدیدم کمک کنم.
کبه ابراز امیدواری کرد بتواند با استقلال قهرمانی در لیگ را تجربه کند و گفت: استقلال شرایط خوبی دارد و جزو مدعیان قهرمانی به حساب میآید. از اینرو من امیدوارم با این تیم بتوانم قهرمانی در لیگ را تجربه کنم.
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