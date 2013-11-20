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۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۳۲

بوبکر کبه:

می‌خواهم با استقلال قهرمانی در لیگ را تجربه کنم

می‌خواهم با استقلال قهرمانی در لیگ را تجربه کنم

مهاجم جدید تیم فوتبال استقلال با اشاره به حضورش در این تیم گفت: من آمده‌ام به استقلال کمک کنم و با این تیم قهرمان لیگ شوم.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، "بوبکر کبه" در خصوص شرایط خود اظهار داشت: خوشبختانه در استقلال هیچ‌ مشکلی ندارم. به این تیم آمدم تا هرچه در توان دارم را برای استقلال بگذارم. می‌دانم استقلال تیم بزرگی است و ستاره‌های زیادی دارد به همین دلیل تمرینات خود را با جدیت و پشتکار بیشتر می‌گذرانم تا بتوانم با کسب آمادگی بیشتر نظر کادرفنی  استقلال را به سوی خود جلب کرده و برای این تیم به میدان بروم.

 وی همچنین اضافه کرد: اولین روز حضورم در تمرین استقلال خیلی خوب و شیرین بود. توانستم در اولین تمرین برای استقلال دو گل بزنم و نشان بدهم من برای گلزنی به استقلال آمده‌ام. برایم جالب بود که تمرینات استقلال خیلی حرفه‌ای و پرفشار دنبال می‌شود و با آنچه من در تمرینات داماش دیده بودم خیلی متفاوت بود.

مهاجم پیشین تیم داماش در ادامه یادآور شد: در استقلال فیکس بازی کردن کار ساده‌ای نیست، اما من سعی می‌کنم یکی از بازیکنان آماده استقلال باشم و با نظر کادرفنی این تیم به میدان بروم. همه هدف من این است که در هر بازی استقلال صاحب موقعیت گلزنی شوم و به تیم جدیدم کمک کنم.

کبه ابراز امیدواری کرد بتواند با استقلال قهرمانی در لیگ را تجربه کند و گفت:‌ استقلال شرایط خوبی دارد و جزو مدعیان قهرمانی به حساب می‌آید. از این‌رو من امیدوارم با این تیم بتوانم قهرمانی در لیگ را تجربه کنم.

کد مطلب 2179221

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