معاینه پزشکی ورزشکاران آسیایی هنوز آغاز نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسات ابتدایی ستاد تدارکاتی بازیهای آسیایی کرهجنوبی آغاز انجام معاینات پزشکی ورزشکاران و تیمهای اعزامی به این بازیها به تصویب رسید. در همین راستا کمیته ملی المپیک به 30 فدراسیون نامه زد و در آن ضمن تاکید بر لزوم آمادگی بالای ورزشکاران و توجه به سلامت آنها برای شرکت در بازیهای آسیایی 2014 و حداقل حفظ جایگاه چهارمی دوره پیشین این بازیها، خواستار معرفی ورزشکاران هر یک از این فدراسیونها جهت انجام معاینات پزشکی و تشکیل پرونده سلامت شد.
فوتبال، بسکتبال، والیبال، هندبال، جودو، کاراته، تکواندو، ووشو، وزنهبرداری، قایقرانی، تیراندازی، دوچرخهسواری، تنیس روی میز، شمشیربازی، تنیس، کبدی، شنا، تیر و کمان، دوومیدانی، بدمینتون، انجمنهای ورزشی، هاکی، بولینگ، بوکس، همگانی، سوارکاری، گلف، ژیمناستیک، اسکواش و سهگانه فدراسیونهایی بودند که نامه کمیته ملی المپیک مبنی بر حضور در معاینات پزشکی را دریافت کردند اما تاکنون هیچ یک از آنها برای حضور در این پروسه اقدام نکردهاند.
لطفعلی پورکاظمی، رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک و رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در این زمینه به مهر گفت: همکاران ما در فدراسیون از هر جهت آمادگی لازم برای ارائه خدمات به ورزشکارانی که جهت معاینات پزشکی مراجعه میکنند را دارند اما تاکنون هیچ ورزشکاران اقدام به این کار نکرده است.
وی تصریح کرد: ظاهرا و طبق آنچه در جلسات ستاد تدارکاتی بازیهای آسیایی عنوان شده هنوز فدراسیونها نسبت به تعیین ورزشکاران یا تیمهای موردنظرشان برای اعزام به این بازیها به نتیجه نهایی نرسیدهاند و به همین دلیل نتوانستهاند تیم مشخصی را برای معاینات پزشکی معرفی کنند.
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تاکید کرد: در هر صورت کادر تخصیی در این فدراسیون آماده ارائه خدمات لازم در جهت معاینه ورزشکاران و تشکیل پرونده سلامت برای آنهاست. این کار هر چه زودتر انجام شود بهتر خواهد بود چون در صورت مشاهده مصدومیت و مشکل جسمانی در ورزشکار، وی زمان بیشتری را برای درمان آن تا رسیدن به بهبودی کامل خواهد داشت.
