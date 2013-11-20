هفت مستند به مسابقه ملی جشنواره سینماحقیقت راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درخواست کتبی جمعی از مستندسازان درباره بازبینی مجدد فیلم های آنها توسط هیات انتخاب جشنواره بین المللی سینماحقیقت، هفت فیلم مستند به بخش مسابقه ملی این جشنواره اضافه شدند.

از همین رو با توجه به احترام به درخواست مستندسازان، عصر دیروز جلسه بازبینی مجدد فیلم هایی که کارگردانان آنها به صورت مکتوب، از مدیر جشنواره بین المللی سینماحقیقت درخواست رسیدگی مجدد کرده بودند، در این"مرکز" برگزار شد و پس از بحث و بررسی کامل، هفت فیلم مستند زیر در گونه های مختلف، به بخش مسابقه ملی هفتمین دوره جشنواره سینماحقیقت اضافه شدند:

اسب چوبی (مهدی بخشی مقدم) در بخش مستند دینی و آیینی؛ جبیر (مسعود احمدی) در بخش مستند علمی و زیست محیطی؛ حاج کاظم (مسعود نجفی) در بخش مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛ خونه (خدایار قاقانی) در بخش مستند تاریخی؛ سایه ها هر جا بخواهند می روند (میلاد و سجاد ستوده) در بخش مستند اجتماعی؛ نفت سیاه (علی خسروی) در بخش مستند تاریخی؛ نیمروز مکران (ماکان عاشوری) در بخش علمی و زیست محیطی.

به‌دنبال بازبینی مجدد فیلم مستند انتهای خیابان پاستور (محسن خان جهانی) و با درخواست هیات انتخاب بخش ویژه مستندهای سیاسی و اقتصادی، این فیلم به بخش مسابقه بین الملل جشنواره سینماحقیقت راه یافت.

با اتمام کار بازبینی مجدد فیلم ها توسط هیات انتخاب جشنواره و آغار کار داوری، دبیرخانه جشنواره بین المللی سینماحقیقت اعتراض مجددی را پذیرا نیست.

هفتمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت با شعار "حقیقت بهترین راهنماست" طی روزهای 19 تا 26 آذرماه 1392 در شهر تهران برگزار خواهد شد.

