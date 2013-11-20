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۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۱۹

وفایی نژاد:

12 ناحیه صنعتی در مازندران فعالیت دارد

12 ناحیه صنعتی در مازندران فعالیت دارد

تنکابن - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: مازندران داراي 12 ناحيه صنعتي است كه 10 ناحيه صنعتي پس از تفكيك شرح وظايف از جهاد كشاورزي ، به شركت شهركهاي صنعتي انتقال پيدا كرده اند.

عباسعلی وفایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ، از فعـاليت 24 واحد توليدي در ناحيـه صنعتي نارنج داربن تنكابن خبر داد و گفت: گسترش صنعت در نواحي روستايي با هدف رشد و توسعه صنعت انجام شده است.
 
مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: نواحي صنعتي موجب ارتقاء شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي بوده و آثار مثبتي در زمينه هاي بيمه اجتماعي ، اشتغال ، درآمد و مشاركت را به مراه داشته است.
 
وفايي نژاد بيان کرد: 24 واحد توليدي و صنعتي بهره بردار با حجم سرمايه گذاري مبلغ 385 ميليارد ريال در اين ناحيه صنعتي درحال فعاليت هستند.
 
کد مطلب 2179158

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