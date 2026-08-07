شهردار تهران: شهید نائینی منشأ امید و خستگی‌ ناپذیر بود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شامگاه جمعه با حضور در قرارگاه رسانه سردار شهید نائینی در رشت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام مجاهد شهید و شهیدان پرافتخار مقابله با رژیم سفاک آمریکا و ایادی آن با اشاره به ویژگیهای سردار شهید نائینی، اظهار کرد: در ایامی که جنگ شناختی دشمن اثرات خود را در جای جای کشور انتظار داشت، شهید نائینی و امثال ایشان پا به عرصه تذکر، بیداری، آگاهی و بصیرت بخشی گذاشتند و عملاً میدان رسانه و میدان مواجهه با افکار عمومی و تقابل با دشمن را به دست گرفتند. روحش شاد و راهش پرقدرت باد.
شهردار تهران با اشاره به موضوع بعثت که رهبر شهید در بهمن ماه سال گذشته به آن اشاره کردند، گفت: موضوع بعثت مردم، ویژگی و شرایط ممتازی است. مردم حاضر در صحنه که در مکتب امامین انقلاب تربیت شدهاند، هم از بُعد معرفت، معرفت بالایی دارند و ایمان به هدف انقلاب و مقابله با دشمن در آنان نهادینه شده است، هم در بُعد بصیرت، دارای آگاهی ممتازی هستند که در جنگ شناختی اسیر دشمن نمیشوند، و هم در ایمان به هدف، انگیزه بالای قیام را در خود ایجاد کردهاند که در مسیر آنچه بصیرت یافتهاند، قیام میکنند و در قیام خود استقامت و پایداری دارند.
یکصد و شصت شب حضور؛ استقامت در برابر دسیسههای دشمن
زاکانی با اشاره به یکصد و شصت شب حضور مردم در میدان، گفت: ملت بعثتیافته، امروز یکصد و شصت روز است که علیرغم همه دسیسههای دشمن، در میدان حضور دارد و هم بعد از شهادت امام مجاهد شهید و هم بعد از رهبری رهبر عزیزتر از جانمان، با امام عزیزمان بیعت کرده است و امروز تمام قد در مقابل دشمنان ایستاده و تا استیفای حق و حقوق اساسی و مواجهه با ظلمی که دشمن بر او روا داشته، از پای نخواهد نشست.
شهردار تهران با تأکید بر نقش مردم در مقاومت، گفت: رکن رکین مقاومت فعلی، مردم عزیز هستند. این همان مردمی هستند که امام عظیمالشأن فرمودند «جز در صدر اسلام و در یک تاریخ کوتاه و در یک برهه کوتاه و در جغرافیای محدود، نمونه این ملت نیست». امام مجاهد شهید نیز بر این موضوع تأکید داشتند. انشاءالله که این راه، راه روشن و پرافتخاری است.
پیمان سهجانبه؛ نشانه افول اعتبار آمریکا
زاکانی با اشاره به پیمان سهجانبه عربستان، ترکیه و پاکستان، گفت: امروز شما شنیدید که یک پیمان سهجانبه در منطقه ما بسته شد؛ پیمان بین عربستان، بین ترکیه و بین پاکستان. اولین پیام این پیمان این است که آمریکا دیگر اعتباری ندارد که کشورها به واسطه اعتبار آمریکا با یکدیگر پیمان ببندند. این خیلی پیام مهمی است. این بزرگترین دستاوردی است که ملت بعثتیافته، هیبت آمریکا را شکست و آمریکا امروز در حدیث ذلت به سر میبرد.
وی افزود: این بافتههای به هم و پیمانهای محدود، باز هم حریف ملتها نمیشود و این بعثتیافتگی، توسعهیافته در منطقه، در یمن، در عراق، در لبنان، در فلسطین و در جای جای منطقه، راه روشن رسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی را که نجات انسانها و تحول در منطقه است، فراهم میکند.
ویژگیهای شهید نائینی؛ خستگیناپذیری، امیدآفرینی و اشراف به موضوعات
شهردار تهران با اشاره به ویژگیهای بارز شهید نائینی، گفت: شهید نائینی ویژگیهای ممتازی داشت؛ اولاً خستگیناپذیر بود و شب و روز کار میکرد. ثانیاً منشأ امید بود که بسیار مهم است که آدمها منشأ امید شوند. نکته دیگر اینکه اشراف کامل به موضوعات داشت. آخرین جلسهای که با ایشان داشتم، سرشار از انرژی، امید و روشنضمیری بود. انشاءالله که این مجاهد بزرگ و این شهید سرافراز برای ما الگوست تا بتوانیم مسیرمان را ادامه دهیم.
زاکانی با اشاره به تفاوت شرایط کنونی با دوران دفاع مقدس، گفت: شرایطی که الان در رشت وجود دارد، با دوران دفاع مقدس قابل مقایسه نیست. جهت و مسیر همان است، اما با تصاعد بالایی رو به بالا و با یک شرایط و نورانیت ویژهای همراه است. چون هرچه دوره سختتر میشود، امتحانها سنگینتر و رشد انسانها بیشتر میشود و بحمدالله این برای رشت و رشتِ قهرمان، با افتخار این پرچم را برافراشته نگه داشته است.
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