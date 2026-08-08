به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، علی الزیدی نخست وزیر عراق و خالد الحمیدان رئیس سرویس اطلاعات عربستان در جریان دیدار با یکدیگر بر ضرورت تقویت همکاری های امنیتی و تبادل اطلاعات میان دو کشور با هدف ممانعت از تشدید تنش ها تاکید کردند.

طرف سعودی در این نشست از نخست وزیر عراق دعوت کرد تا به ریاض سفر کند.

الزیدی در این دیدار بر تمایل دولت عراق برای تقویت همکاری ها با ریاض در راستای مناطق ۲ کشور و امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد.

وی همچنین تصریح کرد که موضع بغداد در حمایت از حاکمیت عراق ثابت است و اجازه نمی دهد از خاک این کشور برای اقدامات خصمانه علیه دیگر کشورها استفاده شود.

این دیدار در حالی انجام می شود که آمریکا و عربستان به تازگی در تجاوزی آشکار مواضع نیروهای حشد شعبی در عراق را هدف قرار دادند.